¿Cuáles son las multas que bajarían a mitad de precio, según lo acordado en el Congreso de Intendentes?

El Congreso de Intendentes aprobó el martes por unanimidad el proyecto de reevaluación del sistema sancionatorio del tránsito.

La decisión adoptada en la 11ª sesión plenaria realizada en Mercedes (Soriano) en el marco de la Expoactiva Nacional , fue tomada tras analizar el documento elaborado por el equipo de trabajo creado. Ahora será remitido a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para incorporar los cambios acordados en el Decreto del Poder Ejecutivo . De esta manera, resta esa confirmación del Poder Ejecutivo para que los cambios empiecen a regir.

“Una vez más este Congreso puso a prueba su capacidad para lograr consensos y acuerdos y felizmente hemos llegado a buen puerto. Y después del esfuerzo que se hizo unificando las multas, este nuevo esfuerzo que se hace de adecuación para que sean pagables es para que la gente pueda cumplir”, señaló el residente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera .

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Según el texto analizado, que tiene como fin defender la vida, compromiso de las diecinueve intendencias y del Congreso de Intendentes como órgano coordinador, las multas incluidas en el Decreto 303/023 de la Ley 19.824 “determinarán sus valores a partir de una rebaja unificada del 50% para aquellos infractores que reconozcan las infracciones y las paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente”.

image Congreso de Intendentes

Del proyecto aprobado también se desprende que las únicas contravenciones que no estarán contempladas en la rebaja unificadas son:

Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas.

Participar en competencias vehiculares no autorizadas.

Conducir al doble o más de la velocidad permitida.

Sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo que conduce.

No usar cinturón de seguridad.

No usar casco.

Menor de 12 años en asiento delantero.

Menor de 12 años sin Sistema de Retención Infantil.

Además, se dispuso que la Comisión de Seguimiento del Sucive podrá condicionar el acceso al beneficio a la realización de instancias de capacitación en seguridad vial. Para que las alteraciones queden firmes, deberá pasar por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

image Multas de tránsito de Uruguay

El beneficio será contínuo al régimen de bonificación para regularizar multas de tránsito lanzado en enero 2026. Aprobado por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sicive), el plan excepcional y transitorio que busca reducir la morosidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, contempla rebajas del 50% para quienes abonaron la patente al contado en enero de 2026 y del 30% para quienes opten por financiar la deuda.

Alcanza a infracciones aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines de 2025, incluyendo también a vehículos con matrícula extranjera. Además, quienes ya hayan pagado la patente anual y las multas correspondientes durante el primer vencimiento de enero de 2026 recibirán la acreditación automática del descuento en una cuenta corriente asociada al vehículo.

El nuevo régimen está vigente desde el 1 de marzo, en sintonía con el vencimiento de la 2da cuota de la patente de rodados (20 de marzo de 2026) y durante el ejercicio 2026.