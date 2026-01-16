Muhammad Ibrahim asumió al frente del IICA: "Voy a ser un director general para todas las Américas"

Muhammad Ibrahim asumió como nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , en un acto que contó con la presencia de ministros y altos funcionarios de más de 30 países, en el que el ingeniero agrónomo de nacionalidad guyanesa se comprometió a trabajar para todas las regiones de las Américas de modo de construir, con base en la ciencia, sistemas agroalimentarios más competitivos y eficientes .

La vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller; el canciller y el vicecanciller del país que alberga la sede central del IICA, Arnoldo Tinoco y Alejandro Solano; el ministro de Agricultura de Guyana, Zulfikar Mustapha, y el viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares, presidieron el estrado principal de la ceremonia en el que el Director General saliente, Manuel Otero, entregó el mando de la institución a su sucesor.

Funcionarios de Estados Unidos -en representación del Departamento de Estado y la Secretaría de Agricultura- y de Argentina también acompañaron el acto de toma de posesión.

Con una amplia trayectoria en el ámbito del desarrollo agrícola, la cooperación internacional y las políticas públicas, Ibrahim ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en instituciones académicas y organismos internacionales, consolidándose como una referencia en temas vinculados a la agricultura sostenible y el desarrollo rural.

Rol fundamental del IICA: el apoyo a los gobiernos

El IICA, en tanto, con presencia en los 34 países de las Américas, cumple un rol fundamental en el apoyo a los gobiernos para el diseño e implementación de políticas públicas que impulsen un sector agropecuario más productivo y resiliente.

Cleber Soares, en representación del ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, quien preside la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) –máximo órgano de gobierno del IICA- fue el encargado de tomar juramento a Ibrahim como nuevo Director General.

Muhammad Ibrahim: "Prometo elevar aún más la excelencia del Instituto"

"Acepto esta tremenda responsabilidad con agradecimiento, humildad y un sentido profundo de propósito. Voy a ser un Director General para todas las Américas y con el entendimiento de que necesitamos estrategias diferenciadas para los sistemas alimentarios de cada región del continente", dijo el agrónomo guyanés.

“Prometo elevar aún más la excelencia del Instituto, fortalecer el trabajo conjunto con los países y cerrar brechas para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles. Fomentaré un entorno donde florezcan la colaboración, las alianzas y la capacidad técnica, guiados por transparencia, prudencia financiera y rendición de cuentas”, agregó, reconociendo la gestión de su antecesor, Manuel Otero, quien posicionó al IICA como la institución de referencia en materia de apoyo técnico al desarrollo agrícola y rural de los países.

El Director General saliente, a su vez, manifestó que “tuve el honor de conducir una institución con historia, prestigio y futuro, que tiene un rol fundamental para la transformación de nuestros países” y destacó la importancia del papel de los agricultores y de su calidad de vida para el trabajo institucional.

Los ministros de Agricultura de Costa Rica, Víctor Carvajal; de Belice, Rodwell Ferguson, de Chile, Ignacia Fernández; y la presidenta de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Silvia Massruhá; entre otros altos funcionarios, acompañaron presencialmente el acto de traspaso de mando, al que asistieron también ex directores generales del IICA como el mexicano Víctor Villalobos, el barbadense Chelston Brathwaite y el argentino Martín Piñeiro.

El mensaje del gobierno de EEUU

"El IICA entrega resultados reales para el Hemisferio fortaleciendo los sistemas agroalimentarios que apoyan a los productores, ganaderos, permitiendo el comercio internacional y reforzando soberanía y resiliencia entre los Estados Miembros. Bajo los ocho años del Dr. Otero se fortalecieron relaciones y alianzas que continúan impulsando al Hemisferio Occidental, se reforzó la agricultura como sector estratégico y se apoyó la cooperación en las Américas con base en ciencia y confianza", indicó el mensaje enviado por el gobierno estadounidense.

"Los retos de la agricultura hoy y en el futuro exigen un enfoque renovado para fortalecer las exportaciones resilientes y fortalecer a los consumidores, requiere que la agricultura sea tratada como una prioridad de seguridad nacional. Esperamos poder trabajar con el Dr. Ibrahim en los Estados Miembros para que la agricultura siga siendo un cimiento para la seguridad, prosperidad y las oportunidades. Tenemos tierras, gente y experiencia y cuando ponemos primero a los agricultores, ganamos", agregó.

Agustín Tejeda, Subsecretario de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura de Argentina, en referencia a Ibrahim, señaló que "su trayectoria profesional, su experiencia técnica y su profundo conocimiento de la región constituyen una base sólida para liderar el IICA en una etapa clave para el fortalecimiento de la producción y el comercio internacional".

Y agregó: "La agricultura de nuestra región enfrenta hoy el gran desafío de mejorar su productividad, de avanzar en la utilización más eficiente de insumos y recursos, de incorporar innovación, de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales y en este contexto el IICA cumple un rol fundamental como organismo de cooperación técnica acompañando a los países en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en ciencia y en evidencia, orientadas a reducir costos, eliminar distorsiones y mejorar la competitividad".

unnamed Manuel Otero, Director General Emérito del IICA; Alejandro Solano, Vicecanciller de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Zulfikar Mustapha, Ministro de Agricultura de Guyana; Mary Munive Angermüller, Vicepresidenta de Costa Rica; Muhammad Ibrahim, Director General del IICA, y Cleber Soares, viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil.

La ceremonia, en tanto, fue seguida virtualmente por altos funcionarios de todos los países del Hemisferio Occidental.

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, dirigió un mensaje desde Georgetown en el que se refirió al “papel crítico” que cumple el IICA para generar valor agrícola y aportar al desarrollo, y felicitó a su compatriota Ibrahim por la responsabilidad asumida.

“El agro es la columna vertebral de la prosperidad rural. Estabiliza nuestra economía y por eso el papel del IICA es crítico. Felicito a Muhammad Ibrahim y reconocemos la importancia del IICA como pilar para el desarrollo y para fortalecer alianzas para un agro competitivo, resiliente y sostenible”, dijo el mandatario.

En tanto, el ministro Mustapha, también Presidente del Grupo de Trabajo Ministerial de Agricultura de la Comunidad del Caribe (CARICOM), saludó a Ibrahim como “el primer guyanés en liderar esta prestigiosa institución” y destacó que “su trayectoria, desde nuestra tierra hasta este escenario global, es un testimonio del enorme potencial que existe en nuestra región”.

Elogios a la gestión de Manuel Otero

Además, tras elogiar la gestión llevada a cabo por Manuel Otero, dijo sobre el nuevo Director General del IICA que “su capacidad probada para integrar ciencia, políticas y acción práctica representa el tipo de liderazgo que exige el complejo panorama agrícola y de seguridad alimentaria actual”.