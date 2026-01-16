Dólar
Compra 37,35 Venta 39,75

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  18°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / Member / Lobraus

Lobraus: la historia del "deudor contumaz" al que la ANP le rescindió la concesión en el puerto de Montevideo

Las autoridades portuarias tomaron la decisión luego de constatar una serie de incumplimientos de la empresa

16 de enero 2026 - 5:00hs
Lobraus

Lobraus

El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

Luego de constatar años de irregularidades, la cúpula de la ANP aprobó este miércoles la culminación de la relación contractual con el depósito portuario. La decisión fue tomada en una reunión de directorio en la que estuvieron el presidente Pablo Genta y el vicepresidente Constante Mendiondo y en la que no participó el director por la oposición, Jorge Gandini.

La resolución, a la que accedió El Observador, relata el largo periplo de la compañía desde el 15 de enero de 2016 cuando firmó un contrato con la ANP para “la construcción y explotación de un edificio” con “depósitos generales, especiales, cámaras frigoríficas y oficinas, restaurante-cafetería, dentro del puerto de Montevideo”, según el texto fechado este miércoles 16 de enero.

Más noticias
Lobraus

La ANP rescindió la concesión a Lobraus en el puerto de Montevideo

gobierno ajusto el imesi de los cigarrillos, el tabaco y los combustibles
IMPUESTOS

Gobierno ajustó el Imesi de los cigarrillos, el tabaco y los combustibles

ANP.webp

La idea de la compañía fue instalar un depósito portuario con un edificio de 21 pisos. Pero la torre nunca fue construida. Ante eso, el año pasado las autoridades resolvieron avanzar en la rescisión de la concesión. La resolución aprobada hace dos días señala que la empresa generó una deuda por canon (contraprestación por ocupación de espacio portuario) de US$ 363.169 al 10 de diciembre de 2025. Añade que Lobraus fue intimada, pero no cumplió con el pago. Por otra parte, mantiene pendientes facturas por $ 2.340.158. En total, la empresa debe a la ANP más de US$ 500.000.

Los incumplimientos, expuestos por un informe del Departamento Financiero Contable de la ANP, ya estaban en conocimiento del directorio y habían sido analizados. Incluso, se le había planteado a la compañía un plan de pagos en cuotas. La respuesta fue que no podía acceder a esa financiación y ofreció, a su vez, realizar “entregas semanales a cuenta” para cumplir con las obligaciones mensuales corrientes. Es decir, Lobraus solamente cancelaría, en partes, las facturas que se fueran generando, pero no las atrasadas. Y eso terminó con la paciencia de las autoridades.

“Se intentó buscar una solución, pero es un deudor contumaz, serial”, dijo Gandini a El Observador luego de una reunión del directorio del jueves 11 de setiembre del año pasado. En esa instancia también propuso otorgar un último plazo para ver si la compañía cambiaba su postura. “Si eso no pasa, que se le baje la llave y no pueda operar”, señaló.

Jorge Gandini.jpeg
Jorge Gandini

Jorge Gandini

Los dichos generaron una respuesta empresarial y el anuncio de acciones judiciales contra el director por US$ 1 millón.

La rescisión de la concesión

En la resolución, la ANP recuerda algunos artículos del pliego de condiciones de la licitación que concedió el proyecto dentro del puerto de Montevideo. Uno de ellos, sobre la ejecución y aprobación de las obras, establecía que “el concesionario deberá efectuar en un plazo de 3 años contados a partir del acta de entrega de las instalaciones, las obras civiles establecidas en el proyecto ejecutivo”. Expone que ese plazo solamente podía ser prorrogado en razón de fuerza mayor debidamente acreditado.

Luego señala que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario determinará la rescisión de la concesión” y agrega que la decisión “podrá ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización alguna”.

A su vez, también con mención al pliego y el contrato, expresa que el término de la concesión “comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP, de la garantía de cumplimiento del contrato”. Pero también explica que esa ejecución “no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento del concesionario”.

_LCM3161.webp
ANP aclara que IM se equivocó de predio y no trancará plan de Katoen Natie
ANP aclara que IM se equivocó de predio y no trancará plan de Katoen Natie

La resolución además toma en cuenta un informe de la División Contencioso y Sumarios del organismo que había sugerido la rescisión tomando en cuenta “los graves incumplimientos constatados y ante el vencimiento de todos los plazos dispuestos y otorgados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pese a las diversas gestiones realizadas (vistas, intimaciones)”.

Por último indica que la generación de deuda por canon también es causal del fin de la concesión y complementa que Lobraus debe 10 meses de pago por ese concepto, de los cuales 9 son consecutivos.

Por lo expuesto, el directorio de la ANP resolvió rescindir el contrato de concesión de Lobraus por incumplimiento, sin derecho a indemnización y ejecutar la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan.

Quedó previsto que la resolución se remita al Ministerio de Transporte (MTOP) para su aprobación por el Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas.

Temas:

Lobraus ANP puerto de Montevideo concesión

Seguí leyendo

Las más leídas

La torre de caída libre del Parque Rodó
DESPERFECTO

La "torre de caída libre" del Parque Rodó se trancó en el día de su inauguración: usuarios atrapados y videos virales

Daecpu alista detalles para el momento más intenso de la zafra de carnaval: desde el desfile inaugural que se hará el jueves 22 de enero.
CARNAVAL

Daecpu licitará los derechos del carnaval a espejo de la AUF, busca un teatro propio y recuperará un tablado histórico

Qué está cambiando en el principal balneario del país, según el anuario Punta del Este Internacional 2026
CRECIMIENTO

Qué está cambiando en el principal balneario del país, según el anuario Punta del Este Internacional 2026

Tránsito en la ciudad de Montevideo
MULTAS

Cambio de normativa: desde marzo las multas de tránsito tendrán 50% de descuento si se pagan junto a la patente

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos