Nacional consiguió rival para el primer amistoso interno en el que Jadson Viera observará a sus principales figuras; mirá cómo será el sábado tricolor con dos partidos
Nacional tendrá un día cargado de fútbol este sábado, con un amistoso por la tarde y Copa de la Liga AUF a la noche
16 de enero 2026 - 9:18hs
Sebastián Coates y Maxi Silvera en la pretemporada de Nacional
Foto: Nacional
Nacional tendrá un día cargado de fútbol este sábado, en el que hará fútbol por partida doble con un amistoso interno por la mañana y con el encuentro por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF ante Cerro Largo FC por la noche.
Amistoso en Los Céspedes por la mañana
La jornada del entrenador albo Jadson Viera comenzará temprano en la mañana con un amistoso interno en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde los tricolores jugarán finalmente ante Danubio, el nuevo equipo de Diego Monarriz, que quedó eliminado en la primera fase de la Copa de la Liga AUF al perder ante Boston River.
Se espera que en ese encuentro Jadson Viera coloque a sus principales jugadores y a los nuevos fichajes, para comenzar a delinear el equipo con el que jugará la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol el próximo 1° de febrero, primer objetivo del año que tendrá en juego el primer título oficial en disputa.
El DT probaría a su equipo base del año pasado con las nuevas incorporaciones.
Partido por Copa de la Liga AUF en la noche
La actividad del sábado de los tricolores continuará por la noche cuando se midan ante Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, en partido correspondiente a los cuartos de final del nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
El partido, con penales en caso de empate, se jugará a la hora 20:00 en el Parque Saroldi, la cancha de River Plate en el Prado.
Ese día Nacional comenzó con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Alex Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Rodrigo Martínez, Exequiel Mereles y Pavel Núñez.
Luego, ingresaron: 64' Román Clematte x Frugone y Felipe Bais x Mereles, 67' Luciano Montaos x Vera, 73' Jonathan Dalmas x Núñez y Nicolás Ramos x Viera, 85' Luciano Rodríguez x Palacios.