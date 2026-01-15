Gobierno ajustó el Imesi de los cigarrillos, el tabaco y los combustibles

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió días atrás el aumento del Impuesto Específico Interno (Imesi) para los cigarrillos, el tabaco y los combustibles, como ocurre todos los años.

La norma dispuso que el nuevo gravamen pasó de $ 107,14 a $ 111,96 (+4,5%) por cada caja de 20 cigarrillos , sobre una base específica de $ 159,94, según el decreto.

Para los paquetes de tabaco de 45 gramos, el gravamen pasó de $ 47,72 a $ 49,87 (+4,5%), sobre una base específica de $ 71,24.

La tasa del Imesi para el tabaco y los cigarrillos es de 70%. Para las cajas y paquetes con contenido neto diferente, la base específica referida se determina de forma proporcional.

Todos estos aumentos fueron trasladados al precio al público de estos productos desde el pasado 1° de enero.

En el caso de los combustibles, las nuevas tasas del impuesto por litro son: nafta premium, $ 25,05 (+4,2%), y nafta súper 95, $ 22,92 (+3,85%). También se registraron subas para el queroseno, la nafta de aviación, el Jet A1 y el alcohol carburante.

Además, se actualizó el valor del Imesi basado en las emisiones de CO: nafta premium, $ 14,43 por litro (+5%), y nafta súper 95, $ 14,36 por litro (+5,5%).

Estas actualizaciones ya fueron incorporadas en las tarifas de los combustibles vigentes desde comienzo de año.