Dólar
Compra 37,35 Venta 39,75

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

El noticiero vespertino de Canal 10 de este jueves tuvo un inicio llamativo a cargo de sus conductores, Danilo Tegaldo y María Noel Marrone

16 de enero 2026 - 9:18hs
El comienzo de Subrayado tarde de este jueves

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves

La edición de este jueves de Subrayado Tarde en Canal 10 tuvo un comienzo peculiar. Aunque el noticiero que se emite antes del comienzo de la edición central se ha caracterizado desde sus inicios por tener un perfil más descontracturado y jocoso, la presentación de sus conductores llamó la atención incluso de ellos mismos.

Danilo Tegaldo y María Noel Marrone comenzaron el programa fuera de cámara, y gradualmente comenzaron a acercarse al plano con pasos laterales. "Nos vamos arrimando de a poquito, arrimate", le dijo Tegaldo a su socia, entre risas, mientras se aproximaban a la marca en el suelo que señala su posición ante las cámaras.

El "ejercicio" llevó a Marrone a preguntar por el movimiento que se realizaba en las clases de gimnasia en la escuela al que le hizo acordar la forma de entrar al cuadro de la cámara. “Yo las hacía en la escuela, calculo que la gente que hace deporte las sigue haciendo para entrenar. ¿Cómo se llamaban?", preguntó la periodista.

Más noticias
Fácil desviarse ahora se llama Aire Rico
RADIOS

Fácil Desviarse volvió al aire con nuevo nombre vinculado a Buenos Muchachos: "Tenemos el visto bueno de la propia banda"

open park cierra la temporada 2026 en punta del este con mas eventos destacados: los detalles
PUNTA DEL ESTE

Open Park cierra la temporada 2026 en Punta del Este con más eventos destacados: los detalles

"Pasadas, galopadas", arriesgó su compañero, y rápidamente desde detrás de cámara empezaron a llegar otras sugerencias. "No hay un deportista en esta sala", bromeó Marrone que se puso a demostrar el ejercicio. "Con los tacos que tengo me voy a matar", comentó.

"Laterales", ofreció un técnico. "¿Vos que sabés si nunca agarraste una pesa en tu vida?", le retrucó Tegaldo entre risas.

"Esto se llama pasar vergüenza", agregó Marrone, antes de seguir con el programa.

Tegaldo subió el video del momento a su cuenta de Instagram, y escribió "Años de periodismo, notas, guardias, para terminar haciendo galopas laterales en el informativo". En broma, su compañera comentó "pensar que fuimos periodistas".

SnapInsta-Ai_3810226933477462054

Temas:

Subrayado Canal 10 Subrayado Tarde

Seguí leyendo

Las más leídas

Qué está cambiando en el principal balneario del país, según el anuario Punta del Este Internacional 2026
CRECIMIENTO

Qué está cambiando en el principal balneario del país, según el anuario Punta del Este Internacional 2026

Daecpu alista detalles para el momento más intenso de la zafra de carnaval: desde el desfile inaugural que se hará el jueves 22 de enero.
CARNAVAL

Daecpu licitará los derechos del carnaval a espejo de la AUF, busca un teatro propio y recuperará un tablado histórico

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves
TELEVISIÓN

"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

Eduiardo Darias
PEÑAROL

El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos