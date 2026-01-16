"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves

La edición de este jueves de Subrayado Tarde en Canal 10 tuvo un comienzo peculiar. Aunque el noticiero que se emite antes del comienzo de la edición central se ha caracterizado desde sus inicios por tener un perfil más descontracturado y jocoso, la presentación de sus conductores llamó la atención incluso de ellos mismos.

Danilo Tegaldo y María Noel Marrone comenzaron el programa fuera de cámara, y gradualmente comenzaron a acercarse al plano con pasos laterales. "Nos vamos arrimando de a poquito, arrimate", le dijo Tegaldo a su socia, entre risas, mientras se aproximaban a la marca en el suelo que señala su posición ante las cámaras.

El "ejercicio" llevó a Marrone a preguntar por el movimiento que se realizaba en las clases de gimnasia en la escuela al que le hizo acordar la forma de entrar al cuadro de la cámara. “Yo las hacía en la escuela, calculo que la gente que hace deporte las sigue haciendo para entrenar. ¿Cómo se llamaban?", preguntó la periodista.

"Pasadas, galopadas", arriesgó su compañero, y rápidamente desde detrás de cámara empezaron a llegar otras sugerencias. "No hay un deportista en esta sala", bromeó Marrone que se puso a demostrar el ejercicio. "Con los tacos que tengo me voy a matar", comentó.

"Laterales", ofreció un técnico. "¿Vos que sabés si nunca agarraste una pesa en tu vida?", le retrucó Tegaldo entre risas. "Esto se llama pasar vergüenza", agregó Marrone, antes de seguir con el programa. Tegaldo subió el video del momento a su cuenta de Instagram, y escribió "Años de periodismo, notas, guardias, para terminar haciendo galopas laterales en el informativo". En broma, su compañera comentó "pensar que fuimos periodistas". SnapInsta-Ai_3810226933477462054