Luces y sombras para los productores de leche al comienzo de un nuevo año

Productores de leche: buenas realidades al inicio de 2026, pero también hay de las otras.

La remisión de los productores de leche desde los tambos a las industrias se mantiene en niveles superiores al año pasado, por arrastre de las muy buenas condiciones productivas que hubo hasta diciembre , destacó Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC) .

El productor y directivo gremial en el sector señaló, también, que las vacas –en general– tienen buenos niveles de preñez y muy buena condición corporal , lo que augura una buena parición de otoño.

Además, los valores de los concentrados se mantienen relativamente estables en bajos niveles , lo que permitiría, pese a la baja del precio de la leche, mantener niveles razonables en los márgenes del negocio, siempre y cuando el clima acompañe .

A la vez, el precio de la leche al productor inicia el año con una baja de 6% –aproximadamente $ 1 por litro– , lo que lo ubicará $ 3 por debajo del que se recibió en enero de 2025 , si bien en dólares mantendrá valores cercanos a los US$ 0,40 por litro.

Ese análisis fue elaborado por Zavala para El Observador en un momento siempre desafiante para los productores de leche, cuando el verano está totalmente instalado.

Más remisión y más ingresos por exportaciones

Detalló que el año 2025 puede considerarse de los mejores de la lechería en función de un aumento de la remisión a plantas del orden del 8% –totalizando unos 2.200 millones de litros–; un aumento de la exportaciones del sector del 13% –rozaron los U$S 1.000 millones–; y un precio de leche al productor que se mantuvo entre los U$S 0,42 y U$S 0,44 por litro, lo que les permitió mantener buenos márgenes en el negocio, con un poder de compra siempre arriba de 80 (sobre una base 100 de marzo de 2014).

A pesar de los muy buenos valores del mercado internacional y los muy buenos niveles de remisión, consideró Zavala, la participación del precio de la leche al productor se mantuvo en los mismos niveles del año anterior, 61%.

Foto negativa: pérdida de productores y empleos

Zavala señaló, además, una realidad que generó mucha preocupación durante 2025, el cierre de plantas industriales, que fue importante.

Aludió al caso de Calcar, que cerró sus puertas aunque luego reabrió parcialmente con otro dueño y otros remitentes, y al de Indulacsa (Lactalis), que adquirió Granja Pocha y cerró su planta de Cardona dejando a más de 100 operarios sin empleo para, posteriormente, iniciar un raleo de productores a los que deja de recogerles la leche con muy pocos días de preaviso.

Aunque todavía no están las cifras definitivas, estimó que más de 100 productores dejaron de remitir a plantas.

Además, otras empresas como Claldy y Coleme, enfrentan serias dificultades, especialmente la segunda de ellas, la cooperativa de Melo; en ambos casos hubo despidos importantes, mencionó.

Zavala remarcó que la conflictividad en el sector fue particularmente fuerte, especialmente en Conaprole, que cerró su planta de Rivera aunque ofreció mantener el trabajo a los empleados que allí se desempeñaban.

¿Qué pasará en 2026?

Con relación a lo que puede suceder en 2026, el panorama aparece más complicado, anunció.

Últimamente los mercados internacionales presentaron fuertes bajas (del orden de US$ 1.000 por tonelada para el principal producto exportado por Uruguay, la leche en polvo entera), consecuencia de un aumento considerable de la oferta de las principales regiones exportadoras y un consumo relativamente estable.

Cómo dato positivo, admitió, en la última subasta de Global Dairy Trade hubo un aumento de 7,2% para el precio medio de la leche en polvo entera que, de alguna manera, se convalidó en la GDT Pulse del martes 13 de enero, llevando el precio a US$ 3.400 por tonelada, mostrando una buena recuperación que alienta las esperanzas de haber llegado a un piso de la cotización, con una cierta recuperación de la demanda.

El viaje de Orsi a China

Se considera muy importante, subrayó Zavala, que lleguen a buen puerto las gestiones que se realizarán en el próximo viaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, a China, tendientes a conseguir un cupo libre de aranceles de 50.000 toneladas para leche en polvo entera, concluyó.