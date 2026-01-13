Muhammad Ibrahim sucede a Manuel Otero en el IICA: su misión para la agricultura de las Américas

El ingeniero agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim asumirá este jueves 15 de enero como nuevo Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA ), posición desde la que trabajará para profundizar el rol protagónico del continente americano para la seguridad alimentaria del planeta .

Ibrahim, electo en noviembre por los ministros de Agricultura de 32 países de las Américas, sucederá en el cargo al argentino Manuel Otero en una ceremonia de toma de posesión que tendrá lugar en la sede central del IICA, en San José de Costa Rica, y que contará con la presencia de ministros, viceministros y otras altas autoridades de distintos gobiernos, así como representantes de organismos internacionales.

Ibrahim, elegido para el período 2026-2030 , llega a la Dirección General del IICA tras dos mandatos consecutivos de Otero, quien condujo el organismo continental especializado en desarrollo agrícola y bienestar rural desde enero de 2018 y en el que implementó un profundo proceso de transformación.

CONCENTRACIÓN DE USU Un Solo Uruguay apronta un nuevo 23E con el foco en la película de terror que viven los productores de Gaetán

Ese trabajo puso a la promoción de la ciencia y la tecnología en el centro de los proyectos de cooperación técnica, que han beneficiado en los últimos años a unos 10 millones de agricultores y actores rurales en la región.

La institución, posicionada como el gran referente técnico para el desarrollo agrícola y rural del continente, se constituyó también como un promotor de la acción colectiva de los países, lo que permitió a gobiernos y organizaciones de productores presentar posiciones comunes en los más importantes foros internacionales, en defensa de sus intereses y del rol de la agricultura como parte de la solución a los desafíos globales.

Muhammad Ibrahim: profundizar el trabajo del IICA

Ibrahim, quien posee un doctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales por la Universidad Agrícola de Wageningen (Países Bajos), se comprometió a trabajar para fortalecer el agro de todos los países de las Américas a través de las oportunidades que ofrece el escenario actual de la investigación y las nuevas tecnologías.

Anticipó, en ese sentido, que se propone profundizar el trabajo que viene haciendo el IICA para fomentar las inversiones tendientes a la transformación de los sistemas agroalimentarios y a la mejora de la viabilidad económica y financiera de las empresas agrícolas y, en particular, de los pequeños agricultores.

Vínculos con los gobiernos y el sector privado

Ibrahim, cuya candidatura fue propuesta por el gobierno de Guyana y cosechó un amplio respaldo de los países, tiene una reconocida trayectoria en la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas.

A lo largo de 35 años de trabajo en decenas de países ha desarrollado vínculos sólidos con gobiernos, el sector privado y socios internacionales para encontrar soluciones a los problemas comunes del sector agropecuario.

Así, se ha destacado en el establecimiento de alianzas, la movilización de recursos financieros y el trabajo con tomadores de decisión. También ha demostrado su capacidad durante ocho años como Director General del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), institución de referencia para innovación en temas relacionados con agricultura, manejo, conservación y uso de los recursos naturales.

El Director General entrante del IICA es Licenciado en Ciencias en Agricultura (con distinción) por la Universidad de Guyana y Magíster en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en nutrición animal por el CATIE, además del doctorado cursado en una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

Sobre el IICA

Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.