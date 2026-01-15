Qué está cambiando en el principal balneario del país, según el anuario Punta del Este Internacional 2026

Lo que alguna vez fue sinónimo exclusivo de temporada alta hoy se proyecta como una ciudad en permanente movimiento. Punta del Este consolida su crecimiento y redefine su perfil, y el anuario Punta del Este Internacional acompaña ese proceso como un registro clave de los cambios que marcan el presente y el futuro del destino.

Con casi 25 años de trayectoria, la edición 2026 marca un punto de inflexión y mantiene el valor del formato impreso, a la vez que suma una plataforma digital dinámica que incorpora inteligencia artificial y contenidos vivos durante todo el año. “La edición en papel es la joya, lo tangible, lo que se puede tocar y conservar. Pero hoy eso se potencia con una experiencia digital que multiplica el alcance”, explica Marisol Nicoletti, directora de la publicación y CEO de Mar y Sol Ediciones.

El anuario se edita en tres idiomas — español, portugués e inglés — y conserva el estándar de calidad que lo caracteriza, con especial cuidado en el papel, la impresión, el diseño y las tapas desplegables con estética de libro. Al mismo tiempo, la nueva web permite navegar por real estate, empresas, estilo de vida, arte, historia, naturaleza, salud, hoteles y gastronomía, además de acceder a la colección completa de ediciones anteriores.

La portada del anuario 2026 pone el foco en Punta Ballena , una zona históricamente asociada a la obra de Antonio Lussich y a la impronta artística de Carlos Páez Vilaró, que hoy emerge como uno de los nuevos polos del desarrollo inmobiliario. Allí se destaca Bera Bay, un proyecto residencial diseñado por el arquitecto Carlos Ott , impulsado por capitales brasileños, que busca reinterpretar el lujo en diálogo con el paisaje natural.

1699289522804.webp Punta Ballena Marcelo Umpiérrez

Mirador punta ballena tres .png

“Durante años fue una zona que quedó detenida en el tiempo. Hoy hay una alta demanda, especialmente de europeos, que valoran la costa de la Mansa, más protegida y verde”, señala Nicoletti. Junto a Bera Bay, desarrollos como Astra, Rocas de la Ballena y Posada Cardón consolidan el auge del área, que también suma nuevas propuestas gastronómicas y de ocio, como la renovación del Club de Balleneros.

1768503878879-captura-pantalla-2025-12-22-las-42531pm Restó Balleneros.

El crecimiento, sin embargo, no se limita a un solo punto del mapa. La expansión urbana avanza hacia el oeste, pero también mantiene su fuerza en La Brava, La Barra y José Ignacio, donde conviven residencias privadas de altísimo valor, barrios cerrados y proyectos ligados al polo, la hotelería y el arte.

jose ignacio punta del este

Inversiones, ciudad y calidad de vida

El editorial del anuario 2026, firmado por Marisol Nicoletti y el codirector Nicolás Tarallo, pone el acento en el impacto de las inversiones internacionales. Según los datos que recoge la publicación, actualmente hay más de 5.200.000 metros cuadrados aprobados en construcción y unos 12.000 millones de dólares en inversiones en curso.

Este proceso responde a un plan de desarrollo urbano iniciado durante la gestión de Enrique Antía y continuado por la actual administración departamental. La transformación no es solo edilicia, sino que redefine la vida cotidiana, diversifica los núcleos poblacionales y consolida a Punta del Este como una ciudad con actividad durante los doce meses del año.

“Ya no es el balneario chico de hace décadas. Hay nuevos centros comerciales, públicos distintos en cada zona, colegios, servicios y una fuerte búsqueda de bienestar y calidad de vida”, resume Nicoletti. El lujo, sostiene, dejó de ser solo material para asociarse al bienestar, la salud, la espiritualidad y el contacto con la naturaleza.

Una plataforma que vive todo el año

La gran novedad de esta edición es la integración tecnológica. La plataforma digital no funciona como un archivo estático, sino como un espacio en permanente actualización. A través de contenidos interactivos, reels, experiencias audiovisuales y recursos de inteligencia artificial, el anuario se transforma en una narrativa viva.

“La inteligencia artificial bien utilizada es una herramienta para contar mejor las historias y llegar a más público. Una nota deja de ser solo texto y se convierte en experiencia”, explica la directora. De esta forma, los desarrollos, empresas y proyectos que aparecen en la edición impresa mantienen vigencia durante todo el año, con alcance regional e internacional.

Con esta apuesta híbrida entre papel y tecnología, Punta del Este Internacional no solo documenta una ciudad en transformación, sino que la acompaña, la interpreta y la proyecta hacia el futuro, en un momento en el que Punta del Este consolida su identidad como destino global, residencial y cultural.

El anuario Punta del Este Internacional 2026 ya está disponible en su versión impresa y digital. Podés leerlo acá.