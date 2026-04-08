Bebé de más de un año intoxicada con drogas se encuentra sin "riesgo vital", según presidenta del INAU

La bebé de un año y tres meses que fue internada horas atrás en un hospital de Río Negro tras detectarle drogas en su sistema se encuentra en este momento sin "riesgo vital" , aseguró la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ), Claudia Romero, en rueda de prensa.

"Actualmente está bajo el amparo del INAU . La niña no tiene, en estos momentos, riesgo vital. Está bien desde el punto de vista de su salud biológica. Está en un hogar ", informó.

El lunes, El Observador dio cuenta de que una bebé de un año y tres meses fue internada en un hospital de Río Negro tras ser llevada por sus padres, que notaron " tendencia al sueño " en ella.

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Sin embargo, los análisis clínicos confirmaron que tanto la menor como su padre dieron positivo a sustancias estupefacientes , por lo que tanto la Justicia de Familia como las autoridades del INAU intervinieron en el caso.

Como medida inicial, la niña quedó bajo la órbita del instituto, mientras que se resolvió inicialmente la detención de sus progenitores.

Posteriormente, el juez de Familia, doctor Noble, ordenó la adopción de medidas cautelares respecto de los adultos en relación a la menor.

En el marco de la investigación, la mujer declaró que convive con sus hermanos, quienes son consumidores de sustancias y realizan el consumo dentro de la vivienda. Además, aseguró "desconocer las circunstancias en que se produjo la intoxicación de su hija".

Tras nuevas actuaciones, la Fiscalía dispuso el cese de la detención de los padres, que quedaron emplazados para comparecer con asistencia letrada. El caso fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, que continúa con la investigación.

Por ahora, la menor se mantiene en un hogar del INAU de forma "transitoria" mientras se da una "evaluación" de su entorno familiar, según reveló Romero.

De acuerdo con ésta, los organismos competentes en el caso trabajan en valorar las "capacidades de cuidado familiar" de la familia biológica "más cercana" a la menor, así como de "otros referentes familiares que puedan dar cuenta de cuidar y cuidar bien".