Incautaron contrabando valuado en más de $ 1.6 millones tras operativos en dos supermercados de Melo

La Dirección Nacional de Aduanas incautó mercadería de contrabando valuada en más de $ 1.6 millones en dos operativos realizados en supermercados de la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los últimos días tras denuncias sobre la posible comercialización de productos en infracción aduanera. En ese marco, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Sur y del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera inspeccionaron dos locales comerciales y sus respectivos depósitos.
Durante las actuaciones se incautaron bebidas alcohólicas, cigarrillos, electrodomésticos, alimentos y más de 600 litros de leche de origen brasileño, además de una importante cantidad de productos cárnicos, entre ellos de pollo, cerdo y bovinos.
El valor total de la mercadería retenida fue estimado en $ 1.602.761, según lo dispuesto por la Justicia competente.
Destino de la mercadería
En cuanto a los productos incautados, las autoridades resolvieron distintos destinos. Los productos cárnicos fueron puestos a disposición del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) para su posterior destrucción.
También se dispuso la destrucción de bebidas alcohólicas y cigarrillos, mientras que los alimentos no perecederos fueron donados a distintas instituciones de Cerro Largo.
Por su parte, parte de la mercadería incautada fue derivada a depósito, a la espera de un eventual remate judicial.