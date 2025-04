Apertura del mercado de Hong Kong para carne aviar y subproductos: en el sector avícola hablan de "un hito"

Desde el MGAP también se felicitó a la empresa Granja Tres Arroyos, porque aprobó la inspección de su planta de faena y por lo tanto quedó autorizada a exportar no bien se vayan concretando los negocios correspondientes .

Granja Tres Arroyos es una empresa de capitales argentinos, con cerca de medio siglo de trayectoria y que posee un complejo industrial en el área rural de Montevideo, en la zona de Melilla.

Este logro, se indicó, es parte de los lineamientos estratégicos presentados por esta administración, que implican continuar ampliando los mercados existentes.

fratti_0.jpg Alfredo Fratti y Gastón Scayola en la sede del INAC. MGAP

Productores: "Es una alegría"

Daniel Pereyra, referente en el sector de los productores façoneros e integrante de la Mesa Avícola en el MGAP, comentó que el anuncio "es una alegría, es un hito más para la avicultura uruguaya, si bien el mercado internacional es muy difícil, a ese mercado también accede Brasil y hay que ir a competirle a los precios a los que ellos exportan, en un momento en el que todo está muy revuelto por el tema aranceles tener este tipo de mercados habilitado es fundamental, pueden convertirse de la noche a la mañana en un salvavidas".

"El objetivo ahora está en habilitar el mercado de China, para eso tener Hong Kong habilitado es un escalón más", añadió.

Sobre lo que se puede colocar en Hong Kong, señaló al producto garras: "Nos permitiría valorizar ese producto que muchas veces se termina tirando acá y que tiene en esos mercados un valor importante".

Garras y cortes de carne aviar

Está, también, "la expectativa de concretar ventas de carne de ave, más allá de las garras, hasta ahora lo que ha pasado es que tras las habilitaciones no terminan cuajando las exportaciones por tema precios".

Igualmente, admitió Pereyra, "en los últimos años, con una avicultura cada vez más competitiva, donde el mercado interno ha crecido y el precio relativamente del pollo se ha ido abaratando, nos vamos acercando cada vez más a ese precio internacional, la avicultura uruguaya ha ido mejorando la eficiencia y hay costos de producción que se van a entrar a analizar en la Mesa Avícola para ver por dónde se pueden bajar".

"Un ejemplo es el pollo entero brasileño, no está entrando en los últimos meses, a los importadores no les sirve, hay cupos que no los han cumplido y eso demuestra que una relativa competitividad se viene logrando, pero hay que seguir trabajando", concluyó.

0029020144.webp Façoneros reclaman soluciones para salir adelante, J. Samuelle

MGAP: exigente proceso de habilitación

La confirmación oficial de la apertura del mercado fue recibida el viernes 5 de abril por el presidente del INAC, quien estaba en misión en China junto a una delegación nacional, y por la firma industrial avícola mencionada.

“Se trata de un sector que hasta el momento no estaba habilitado para exportar y que comienza a dar sus primeros pasos”, manifestó Scayola en conferencia de prensa.

Las autoridades subrayaron el valor del aval obtenido tras un esfuerzo sostenido del equipo de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio, con el apoyo de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP y de Cancillería.

Fratti, en la sede del INAC, recordó el compromiso asumido de trabajar junto a las instituciones agropecuarias: “Hoy estamos respaldando y llevando en conjunto las políticas agropecuarias y lineamientos políticos”.

El proceso de habilitación sanitaria para la exportación de carne aviar desde Uruguay hacia Hong Kong comenzó el 21 de enero de 2022, con el envío de un cuestionario que daba respuestas en el marco de un análisis de riesgo.

En una primera etapa los equipos técnicos de la DGSG, de la División Sanidad Animal, de los Laboratorios Veterinarios y de Industria Animal, así como el establecimiento Granja Tres Arroyos, dieron respuestas a diversas inquietudes planteadas.

Posteriormente, se mantuvieron múltiples intercambios técnicos, entre mediados del 2022 a agosto 2024, con el Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS) del Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental de Hong Kong, en los que se brindó información adicional para avanzar en el proceso.

En diciembre de 2024 se llevó a cabo la auditoria oficial por parte de las autoridades de Hong Kong: los inspectores visitaron granjas proveedoras, plantas de elaboración de raciones y la planta de faena de Granja Tres Arroyos.

Durante el proceso, se mantuvo un diálogo técnico constante con el equipo auditor, a fin de aportar toda la información necesaria para la elaboración de su informe final.

En consecuencia, se logró acordar y aprobar el modelo de Certificado Sanitario Internacional para la exportación de carne y productos cárnicos de ave, concluyó el informe del MGAP.