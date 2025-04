Emotivo adiós de Cortabarría a la presidencia de ARU: el mensaje a Mía y el tipo de gente que tiene la Rural

RIVERA Drama en Cerrillada, paraje pegado a Brasil: cientos de ovinos muertos por ataques de perros que no aparecen

Cambio de Mando ARU 2025 Foto: Leonardo Carreño

Cortabarría, al inicio de su discurso, destacó especialmente la visita a la sede de la ARU de Carolina Cosse, presidenta de la República en ejercicio; Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Sebastián Da Silva, presidente de la Comisión de Ganadería en el Senado de la República; presidentes y representantes de varias instituciones que hacen el quehacer agropecuario nacional; presidentes de gremiales de la ARU, que son más de 52; y a todo el público presente, que desbordó la sala e incluso siguió las actividades desde otros sectores del añejo edificio, estrenado a inicios del siglo XX.

“Lo primero que tengo que agradecer es a mi familia, a María José, mi señora, a Mía, mi hija, que fueron las que me dieron la fuerza para encarar esto y para hacerlo, para tomar esta responsabilidad; a mi hermano, Maximiliano, que en el último año le ha tocado hacer muchas cosas que tendría que haber hecho yo y se ha encargado de una manera notable; y a Santiago Rodríguez y a Valeria Chávez, su señora, que realmente sin ellos dos yo muchos días hubiera tenido que dejar varias cosas de la ARU para poder encargarme de nuestra empresa”, expresó.

Enseguida agradeció “a mis compañeros de mesa, que estuvieron todos los lunes conmigo acá acompañándome, a los compañeros de junta que venían los lunes de tardecita y que estaban también al firme, y dentro de ellos particularmente a los delegados de los distintos institutos que hacen un trabajo realmente muy importante y a su vez muy silencioso, gran parte de las políticas agropecuarias de nuestro país se definen en esas mesas”.

Por otro lado, añadió, “quiero saludar a los expresidentes de ARU, que acompañan las directivas, que acompañaron mi directiva, tengo varios de ellos acá atrás, entiendo que siguen dando un respaldo y una coherencia institucional a la asociación que realmente es de muchísima importancia”.

Después, “me gustaría agradecer a todos los equipos de ARU, a todo el personal que trabaja en esta institución, a Andrea Galeano, nuestra gerente, a Álvaro y a Patricia de registros y exposiciones ganaderas, a Carolina y Sofía del laboratorio, a todos ellos por lo que representan como cabezas de equipo, y después especialmente a Jacqueline y Sofía, y sobre todo a la economista Rocío Lapitz, nuestra gerente institucional, con la que pude trabajar con total confianza, gracias Rocío por tu dedicación y por darme todos los insumos para poder hacer la presidencia lo mejor que podía hacerla yo”, detalló.

Presidencia de ARU: experiencia única e irrepetible

“La presidencia de la ARU es una experiencia de vida única e irrepetible. Me permitió, entre otras cosas, viajar a China en la delegación oficial, que también era comercial, reunirme con políticos de todo el espectro, tengo a la presidenta de la República sentada en la mesa hoy, pero también estuvo la gente de la Foica, el sindicato de la carne, en esta misma mesa hace no más de 40 días. Eso me ha permitido la Rural, estar trabajando, negociando y conociendo la realidad de todos hasta el último día”, dijo.

Lo mismo sucedió, destacó, “con diferentes empresarios, con esa institución tan noble que integramos, la Confederación de Cámaras Empresariales y me dirijo a Gerardo (García Pintos) que fue un gran hacedor de la misma, que me ha permitido conocer empresarios de otro rubro, gente de muchísimo talento y quiero agradecer especialmente a su presidente, a Diego O’Neill, que me hizo parte importante de la confederación y ha sido parte importante también de este viaje”.

Cortabarría definió que los de su presidencia “fueron dos años muy intensos, con muchísimos temas de relevancia para la agropecuaria nacional, para destacar lo que fue todo el trabajo que hicimos en el tema concentración de la industria, creo que fuimos claros y con una posición firme en cuanto a lo que pensábamos y así lo hicimos saber, y también con algunas leyes ambientales que entendíamos que iban a perjudicar de manera importante a algunos productores y fuimos también de vuelta firmes en la defensa de que esas no deberían ser aprobadas”.

Cambio de Mando ARU 2025 Entre las autoridades presentes, destacó la visita de la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, y también la de varios expresidentes de la ARU. Foto: Leonardo Carreño

La herramienta "más importante" que tiene un productor

“Cuando asumí dije que ARU era la herramienta más importante que tiene un productor rural porteras afuera. Hoy, luego de dos años, estoy convencido que esto es así y lo reafirmo de manera firme”, enfatizó.

Luego, Cortabarría, dirigiéndose al presidente entrante, aclaró que “Rafael no precisa presentación, el director de Exposiciones por más de tres períodos, hace seis años que se desempeña en ese cargo, con un notable trabajo y sumado al esfuerzo de Exposiciones y el esfuerzo también de la gente de Registros que han sido un motor importante en nuestra gremial hemos podido reformular, rearmar esos galpones del predio de la intendencia, realmente estamos muy orgullosos de haberlo hecho”.

Galpones del Prado: una recuperación vital

Cortabarría recordó que las obras de restauración y remodelación del Galpón 1 se estrenaron en la Expo Rural del Prado de 2024, que este año se hará eso con el Galpón 3 y que “hace pocos días aprobamos un presupuesto para empezar las obras después del Prado” en el Galpón 2, por lo tanto, de no haber contratiempos, es la meta que en la Expo Rural del Prado de 2026 los tres galpones estén todos recuperados, “dándole vida a un predio tan lindo, tan importante para la ciudad y que ya la ciudad lo empezó a demandar y a pedir para darle otros usos, más allá de la Expo Rural”.

Sobre Rafael, también dijo que “viene de una familia de muchos dirigentes gremiales, sabemos que va a estar a la altura de todos los antecesores que a él lo respaldan”.

Por último, deseó al nuevo presidente “el mayor de los éxitos” y, como mensaje final, indicó: “Ha sido una honra muy grande haber hecho esta presidencia, ya siento nostalgia de lo que se está terminando, porque han sido muchos días, muchas semanas acá, muchas horas en esta institución tan querida”.

Posteriormente, hubo tres momentos especiales, tradicionales.

Primero, Cortabarría colocó en el saco de Ferber el pin que tiene la frase ARU Presidente, que distingue al titular de la institución.

Luego, se produjo el intercambio de las campanillas de bronce: Ferber le obsequió a Cortabarría la que se utilizó en este período concluido y que lleva el nombre del titular que culminó su gestión, a la vez que Cortabarría le entregó a Ferber la que deberá utilizar para ordenar las reuniones.

“Rafa, inicias un camino, como decía, único e irrepetible. El mayor de los éxitos, sabemos toda la capacidad que tenés, tenés un equipo bárbaro, has traído aparte muy buenos valores, yo te dejo varios buenos valores así que todo el éxito para ti, para toda tu junta y para toda la Asociación Rural del Uruguay”, fue el mensaje final de Cortabarría, quien recibió como obsequio de parte de los expresidentes y de toda ARU una obra plástica, otra de las tradiciones en cada cambio de mando.