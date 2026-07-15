A impulso de Marcelo Abdala, el PIT-CNT discute en su interna si tener personería jurídica

El PIT-CNT comenzó a discutir en su interna la posibilidad de tener personería jurídica , un asunto reclamado desde hace años por sus críticos y legisladores de la oposición.

El tema fue presentado en la mesa representativa y está a estudio de la sala de abogados de la central sindical, según aseguró el presidente Marcelo Abdala en el programa Todo un tema del streaming de El Observador.

“Aspiro a que en esta dirección por lo menos sea posible discutirlo, resolverlo e iniciar el trámite”, dijo y consideró que había notado “muy buena voluntad de conversar” por parte de los sindicatos que integran este órgano de decisión .

Abdala asegura que discusión por el impuesto del 1% "no está fuera de escena" e insistirá en aplicarlo en la Estrategia Nacional de Desarrollo

PIT-CNT se reunió con Orsi: para Abdala la Rendición de Cuentas marca un "dilema presupuestal" pero no "recorte"

Actualmente, la mayoría de los sindicatos que integran la central tienen personería jurídica , una tendencia que venía en aumento y se acentuó a partir de 2023 cuando bajo la administración de Luis Lacalle Pou el Parlamento aprobó la nueva ley de “personería jurídica de las organizaciones profesionales”.

Hasta entonces, sindicatos y cámaras empresariales podían relacionarse entre sí y con terceros sin necesidad de tener una personería jurídica ya que se reconocía la “personería gremial”.

En el plano laboral, eso implicaba que pudieran negociar colectivamente y ejercer derechos colectivos del trabajo sin mayores condiciones.

Sin embargo, en lo civil, la falta de personería les impedía concertar negocios jurídicos como arrendar un local o abrir una cuenta bancaria. Eso generaba que fueran los propios dirigentes los que hicieran negocios jurídicos a título personal y –en el caso de los sindicatos– era común que recibieran en sus cuentas personales las cuotas sociales de los afiliados del gremio.

Antes de la ley, el problema era que para obtener una personería jurídica, las organizaciones tenían que constituir una asociación civil, una figura que es controlada por el Ministerio de Educación y Cultura quien podía intervenirla, lo cual chocaba con normas de la OIT.

Abdala dijo a El Observador que el sindicalismo uruguayo se aferraba a ese concepto pero ahora hay “otra forma de tener personería jurídica que no establece en general injerencia alguna del Estado”.

Esta “nueva forma” fue la que se introdujo en 2023 y lleva ahora a que el PIT-CNT –que no es un sindicato sino una central– esté discutiendo en su interna si también la solicita.

Una de las claves está en el artículo 2° el cual establece que la personería es “facultativa”. Esta descripción se adecúa a los principios de la OIT ya que previene el riesgo de que una exigencia en ese aspecto pudiera operar como un obstáculo a la actividad gremial.

Pese a esto, el asunto generó en su momento una importante controversia y críticas de los sindicatos por uno de los puntos del artículo 7° el cual estableció que quienes no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”.

Un análisis publicado por el Instituto Cuesta Duarte en ese entonces consideraba que si bien la inscripción era facultativa, no hacerlo generaba “consecuencias gravosas” a las organizaciones sindicales.

“El privar del mecanismo de la retención, así como impedir la solicitud de información para la negociación, son sanciones que limitan gravemente la libertad sindical”, señalaba.

A su vez, destacaba que el reconocimiento de la personería jurídica de una organización sindical no afectaba “en lo más mínimo su personería gremial”, es decir su capacidad de representar trabajadores, celebrar convenios colectivos o llevar adelante medidas de huelga.

“La creación o nacimiento de las organizaciones sindicales, así como la filiación sindical mantiene intacta la protección existente y en nada le afecta la promulgación de la norma”, cerraba.

Otro de los cambios que rige desde 2023 es que solo las organizaciones con personería jurídica pueden comparecer en un juicio y obligar a recibir información necesaria en el marco de la negociación colectiva.

Abdala señaló que la adopción de la personería jurídica se tiene que dar en el marco de “señales” de la central sindical sobre la “transparencia” y los recursos”.

“Nosotros tenemos que tener una ética de defender la vida y somos absolutamente transparentes y honrados con los recursos que ingresan al movimiento sindical”, sentenció.