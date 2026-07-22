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Estudiantes de UTU realizarán pasantías en el complejo agroindustrial de ALUR en Bella Unión

Después de 18 años, Bella Unión vuelve a tener pasantes de UTU en el Complejo Agroindustrial de ALUR

22 de julio de 2026 5:00 hs
UTU y ALUR firmaron un acuerdo que beneficia a estudiantes.

UTU y ALUR firmaron un acuerdo que beneficia a estudiantes.

Fotos: ALUR

Siete estudiantes de orientaciones técnicas de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) realizarán pasantías en el Complejo Agroindustrial de Bella Unión de ALUR -Alcoholes del Uruguay SA-, gracias a un convenio acordado entre la compañía y ese centro educativo.

Beneficio para estudiantes de cuatro orientaciones

Según se informó a El Observador, este lunes 20 de julio se firmó el acuerdo de pasantías entre ALUR y UTU que permite incorporar a estudiantes de orientaciones como mecánica, electricidad, gastronomía y agrario al mencionado complejo agroindustrial, retomando una práctica que no se realizaba desde el año 2008.

El acuerdo se suscribió en la Escuela Técnica 1 "Maestro Sergio González Olaizola", con la presencia de autoridades de ambas instituciones.

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Por la UTU participaron el Prof. Danny Silveira, director del Campus Regional Litoral Norte; la Prof. Cristina Mantuani, directora de la Escuela Técnica; y la inspectora regional, Prof. Myriam Souza.

Por ALUR estuvieron el Ing. Federico Jamen, Gerente de Operaciones Bella Unión; y el presidente, Ing. Marcelo Sadres.

El vínculo ALUR - UTU

Sadres recordó que el acuerdo responde a un objetivo planteado desde el inicio de su gestión: "Nos propusimos desde el primer día que ALUR esté más cerca de la comunidad y que la comunidad esté más cerca de ALUR".

Reveló además que él mismo realizó su pasantía de grado en ALUR y que al asumir su cargo los colaboradores aún recordaban esta experiencia: "Cuando asumí este rol fui a visitar el laboratorio y me comentaban: 'vos estuviste acá hace muchísimos años haciendo tu pasantía'. Poder ser hoy quienes abrimos nuevamente esas puertas me gratifica enormemente".

Mantuani destacó el significado del acuerdo para los estudiantes y para la institución: "No solo están abriendo un espacio físico, están abriendo una ventana al futuro, están confiando en la educación pública técnica uruguaya y están invirtiendo en el capital más valioso que tiene Bella Unión: su juventud".

Jamen se refirió a su propia experiencia como estudiante y al valor de este tipo de oportunidades: "Poder estar del otro lado y compartir con las personas que van a acceder a este programa me pone muy contento", expresó, "sean bienvenidos, pregunten todo lo que tengan que preguntar", añadió.

En nombre de sus compañeros, el estudiante Axel Torres agradeció la oportunidad y resumió el sentir del grupo: "Esta pasantía representa mucho más que una experiencia de trabajo, nos comprometemos a aprovecharla con responsabilidad y respeto".

Luego de la firma, los estudiantes fueron presentados ante las jefaturas y gerencias de sus respectivas áreas en la planta de ALUR.

La jornada culminó con una recorrida por la planta industrial junto a autoridades de las dos instituciones.

Con este acuerdo, ALUR reafirma su compromiso con la formación de capacidades, el fortalecimiento del vínculo con la educación pública y la generación de oportunidades para el desarrollo de Bella Unión y de toda la región norte del país, concluyó el informe remitido.

Dónde van a realizar la pasantía

  • Desde 2006 ALUR asumió la operación de la cadena de producción y procesamiento de caña de azúcar del Ingenio Azucarero, anteriormente gestionada por la Cooperativa de Productores CALNU.
  • Desde entonces, se impulsó un proceso de transformación orientado a ampliar y modernizar el perfil industrial del complejo, incorporando nuevas capacidades productivas y energéticas, con base en una integración productiva, con articulación entre producción agrícola e industria.
  • La capacidad de molienda es de 3.500 a 4.000 toneladas diarias de caña de azúcar.
  • La producción principal es azúcar refinado, bioetanol anhidro y energía eléctrica.
  • Se opera bajo un modelo de economía circular, optimizando el uso de los recursos y maximizando el aprovechamiento de la materia prima.
  • A lo largo de los años el complejo ha consolidado su rol como motor de desarrollo regional, integrando producción, industria y generación de empleo en el norte del país.
  • Durante la zafra, las personas que trabajan en forma directa en la cadena agroindustrial de la caña de azúcar son 2.700 y se estima que entre 10.000 y 12.000 personas de la zona dependen directamente de esta cadena productiva.

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