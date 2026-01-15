Alfonso Montero renovó contrato con Juventus y seguirá dando pasos para intentar llegar al primer equipo

Alfonso Montero, el hijo de Paolo Montero, renovó en las últimas horas su contrato con Juventus y seguirá siendo parte del equipo primavera por una temporada más.

"Encontrar un lugar lejos de casa donde me sienta como en casa no es algo fácil. Estoy muy feliz de poder continuar mi carrera en este club y defender estos colores", escribió el zaguero central generación 2007 en su cuenta de Instagram.

Formado en Defensor Sporting, Montero llegó a Juventus en febrero de 2023, siete meses después firmó su primer contrato profesional, empezó a jugar en la sub 17 pero rápidamente fue ascendido al equipo primavera, es decir la categoría reserva del fútbol italiano.

En U17 jugó 18 partidos en la temporada 2023-2024 y 12 en la primavera.

En 2024-2025 disputó 23 encuentros entre la temporada del equipo primavera y la UEFA Youth League.

En lo que va de la temporada 2025-2026 solo pudo jugar dos partidos.

En noviembre de 2024 Thiago Motta lo convocó por primera vez para el equipo principal donde todavía no ha debutado.

Tiene recién 18 años, mide 1,85 metros y su nuevo contrato expira el 30 de junio de 2027.

En 2023, el hijo de Paolo y nieto de Julio César Montero Castillo, fue integrante de la selección sub 17 y en 2023 de la selección sub 20.