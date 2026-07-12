Con el dedo apuntando a la cara y con actitud desafiante: así fue el duro cruce que tuvo Lionel Messi con el juez Joao Pinheiro en el triunfo de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tuvo un tenso y duro cruce con el juez portugués Joao Pinheiro, en un hecho que quedó relegado a un segundo plano luego del triunfo albiceleste ante Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 .

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La polémica se centró en la correcta expulsión de Breel Embolo , que dejó a Suiza con 10 futbolistas promediado el segundo tiempo, en un hecho muy criticado por el entrenador y el capitán de los helvéticos .

En el primer tiempo, cuando Alexis Mac Allister ya había abierto la cuenta con un golpe de cabeza tras centro de Messi, Suiza tuvo un tiro libre a favor y Pinheiro midió la distancia para la barrera albiceleste.

Ahí se generó un intercambio con Messi, quien reaccionó en forma airada levantándole el dedo índice al juez y apuntándole a la cara.

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En su desafiante actitud, Messi le dijo al árbitro: “Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”.

Luego de que se reanudara el juego, cuando Messi subía a su posición de ataque volvió a acercarse al juez: “Hablame bien, con respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”, reiteró el argentino, redoblando su actitud desafiante ante la autoridad.

No se pudo identificar cuál fue la respuesta del juez portugués que en ningún momento se mostró enérgico ni amenazante como para castigar las protestas con tarjeta amarilla.

La única seña que le hizo fue con las manos hacia abajo, como pidiéndole que bajara un cambio.