Lo que dijo la prensa inglesa tras el pase de Argentina, próximo rival de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: de "Jugaron con 12 jugadores" a "no es una gran selección"

El pase de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza desató una inesperada e intensa oleada de reacciones en el Reino Unido. Lejos de centrarse únicamente en el análisis futbolístico del vibrante encuentro en Kansas City, los principales medios de comunicación británicos optaron por instalar la polémica en torno al arbitraje del portugués Joao Pinheiro, lanzando duras acusaciones contra el conjunto comandado por Lionel Scaloni y palpitando con picardía el histórico encuentro que se avecina.

El encargado de liderar la postura más combativa fue el periódico sensacionalista "The Sun". En sus páginas, el medio no dudó en hacerse eco de las teorías conspirativas del entorno suizo, acusando abiertamente a la albiceleste de haber logrado la clasificación al "jugar con 12 jugadores" debido al determinante uso del VAR que derivó en la expulsión del suizo Breel Embolo.

En una sintonía similar, tanto el "Daily Mail" como "Sky Sports" hicieron hincapié en el notorio desgaste físico que arrastra el vigente campeón del mundo y cuestionaron con severidad las decisiones de la terna arbitral en el alargue, sugiriendo que el desarrollo del partido previo estuvo inclinado a favor de los sudamericanos.

Por otra parte, los medios ingleses aprovecharon la oportunidad para restarle trascendencia al rendimiento colectivo de Argentina en lo que va del Mundial 2026.

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La prestigiosa cadena de noticias "BBC" minimizó el potencial del equipo, catalogándolo textualmente como "no es una gran selección", aunque terminó reconociendo con cierta resignación su innegable capacidad y oficio para sacar adelante los partidos definitorios.

Asimismo, otros analistas ingleses apuntaron que el juego argentino luce plano y advirtieron con optimismo que "Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final", valorando positivamente el cansancio acumulado de Argentina al disputar su segundo tiempo extra en apenas tres compromisos.

Con este trasfondo de desconfianza y chicanas mediáticas, la prensa inglesa ya empezó a jugar de antemano el partido del próximo miércoles 15 de julio en Atlanta.

Al ubicar a los comandados por Thomas Tuchel como claros favoritos para acceder a la gran final del certamen, los diarios y portales ingleses alimentan una histórica rivalidad que promete trasladar toda esta tensión dialéctica directo al campo de juego.