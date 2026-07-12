Argentina contra el resto del mundo: el tuit sobre las semifinales del Mundial 2026 que es furor absoluto en las redes sociales

El folclore del fútbol en la era digital no descansa, y la inminente semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se juega con fuerza en las redes sociales. A pocas horas de que se definiera el histórico cruce, una publicación de la cuenta The Footy Feed sacudió las plataformas digitales al graficar el sentimiento que rodea a este partido.

Se trata de un planisferio donde absolutamente todos los continentes están cubiertos por la bandera de Inglaterra, a excepción del territorio argentino , que brilla en solitario con el celeste y blanco.

El tuit, acompañado por la frase "Por primera vez en la historia del Fútbol, este es todo el mundo el miércoles por la noche (en Uruguay será de tarde)", capturó la atención de los usuarios a una velocidad asombrosa, superando los 28.000 "me gusta" en apenas cuatro horas.

La imagen apela a una realidad innegable del fútbol moderno: el equipo de Lionel Scaloni, por su condición de vigente campeón y por las pasiones extremas que despierta su estilo competitivo, genera tanta admiración como un deseo colectivo de ver caer al gigante en el resto del planeta.

La noticia que dio a conocer Gianni Infantino, presidente de FIFA, que es muy positiva para el Mundial 2030 que coorganizará Uruguay

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

Las claves detrás del fenómeno viral

La masiva repercusión de la imagen expone varios factores que condimentan la previa del partido entre Argentina e Inglaterra de este miércoles a la hora 16 en Atlanta:

1) La histórica rivalidad: el cruce anglo-argentino trasciende lo deportivo. Los partidos en los Mundiales de 1966, 1986, 1998 y 2002 convirtieron este enfrentamiento en una especie de clásico absoluto, donde el resto de los hinchas neutrales suelen volcarse masivamente hacia el lado europeo.

2) La "antipatía" al campeón: como ocurre con los planteles sumamente ganadores, los comandados por Lionel Messi han generado una polarización global. El mapa ironiza con que, de cara al miércoles por la tarde, los hinchas de todas las latitudes se convertirán temporalmente en fanáticos de los ingleses.

3) La respuesta argentina: lejos de ofenderse, la comunidad futbolera local adoptó la imagen como una medalla de honor. Las respuestas al tuit se inundaron de comentarios reivindicando el histórico lema popular de "Argentina contra todos", una narrativa que potencia la épica del grupo liderado por Lionel Scaloni.

For the first time in Football history, this is the whole world on Wednesday night: pic.twitter.com/dTifUy77Pv — The Footy Feed (@TheFootyFeed) July 12, 2026

Mientras los planteles de Scaloni y Thomas Tuchel ajustan las estrategias en el campo de juego, la red se encargó de dejar en claro el escenario: este miércoles, los millones de hinchas argentinos sabrán que, al menos en el terreno de las redes y el folclore, les tocará defender los trapos completamente solos contra el resto del planeta.