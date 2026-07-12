El entrenador y el capitán de Suiza cargaron contra el árbitro del partido ante Argentina por el Mundial 2026: el desconocimiento de la nueva regla y por qué estuvo bien sancionado Breel Embolo

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, protestó contra la expulsión de su jugador Breel Embolo, que vio una segunda tarjeta amarilla por simular una infracción, en la derrota del sábado ante Argentina por 3-1 por los cuartos de final del Mundial 2026 .

Embolo fue expulsado en el minuto 72 después de la intervención del VAR, que revirtió una tarjeta amarilla mostrada por el árbitro portugués Joao Pinheiro al argentino Leandro Paredes por una entrada contra el suizo al detectar que en realidad fue Embolo el que se zambulló.

Esa acción frenó la reacción de Suiza, que cinco minutos antes había colocado el empate 1-1 con el que el partido llegó a la prórroga.

"Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido", afirmó Yakin en la sala de prensa del estadio de Kansas City.

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"El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende", señaló. "Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando".

Esa esa la única crítica que le cabe a Pinheiro: haber visto mal la jugada y amonestar a Paredes. Pero si la hubiera visto bien el resultado debía ser el mismo: segunda amarilla a Embolo por simular deliberadamente una infracción inexistente.

El VAR intervino bajo la nueva figura de Mistaken Identity (error de identidad), que permite corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

"Yo esta regla no la conocía antes", aseguró Yakin.

Esa increíble confesión contrasta con los anuncios de los cambios de reglas que se iban a aplicar a partir de este Mundial y con las charlas que todas las selecciones participantes tuvieron con agentes de FIFA vinculados al área de arbitraje.

Además, en este mismo torneo, ya se había aplicado la regla en el partido de primera ronda entre Estados Unidos y Paraguay cuando el juez neerlandés Danny Makkelie amonestó al capitán estadounidense Tim Ream por una falta inexistente sobre Miguel Almirón quien había simulado una falta. Tras chequear la situación en el VAR, el juez le sacó la amarilla a Ream y se la aplicó a Almirón, en correcta decisión amparada en el cambio de reglas.

¿Qué dice el cambio de la regla?

A partir de este torneo se puede "revisar la confusión de identidad si se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

Simular una infracción es una falta y por tanto existe "error de identidad" cuando un jugador finge una falta y es amonestado el futbolista que nunca lo tocó, pero que sí es castigado por el árbitro por el engaño al que fue inducido.

Murat Yakin sobre Argentina: "Yo no diría que los están favoreciendo"

Murat Yakin Foto: Juan Mabromata/AFP

"Ahora podemos quejarnos pero tengo que darle las felicitaciones a Argentina", agregó el técnico, que reconoció que tras la expulsión su equipo "obviamente quería llegar a los penales".

En la ronda anterior, Egipto también protestó contra el arbitraje frente a Argentina pero Yakin no consideró que la campeona mundial esté recibiendo un trato especial.

"Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y por desgracia no hemos salido ganadores hoy", afirmó.

"Creo que no ha salido ganador el fútbol", dijo también.

Yakin también hizo una defensa de Embolo, quien se retiró desolado al banco tras dejar en inferioridad a su equipo.

"No le culpo en absoluto, sería absurdo, es un verdadero jugador de equipo", dijo el técnico. "Está roto, no ha podido ayudar al equipo, le duele a el y a nosotros".

Granit Xhaka: "Si pierdes por una decisión del árbitro, es doloroso"

El capitán del equipo, el experimentado Granit Xhaka, también criticó la decisión del juez.

“Sí, la tarjeta roja cambió todo, nuestro plan de juego, que desde el inicio era muy positivo. Entonces sí, si pierdes por una decisión del árbitro, es doloroso", admitió.

“Fue su decisión, es difícil aceptarlo ahora después del juego porque el vestuario estaba muy callado. Estoy decepcionado, si estás decepcionado después de perder un juego ante esta selección de Argentina, demuestra una gran mentalidad”, dijo Xhaka.

“Las reglas son las reglas y no podemos cambiarlas, pero es una decisión que mata el partido, en mi opinión, no sé qué más podía hacer él, pero no mates el partido. Creo que estuvimos muy bien en el partido, en el 11 contra 11, los teníamos, pero sí, como digo, es difícil encontrar las palabras adecuadas”, concluyó.