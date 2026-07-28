Director de la Policía de Tránsito dijo que se está "tratando de planificar más operativos" con la intendencia para "minimizar" picadas clandestinas

El director de la Policía de Tránsito , Marcelo Campos , sostuvo este martes que el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo están " tratando de planificar más operativos " para " tratar de minimizar" las picadas clandestinas , como la que se produjo el jueves pasado en Parque Rodó que terminó en una balacera en la que murió un niño de 12 años.

"Nos preocupa, más a nosotros que estamos constantemente tratando de prevenir ese tipo de situaciones, y también estamos a lo que dispone la Jefatura de Policía de Montevideo y tengo presente de que se están tratando de planificar más operativos para tratarde minimizar este tipo de situaciones ", señaló el jerarca policial en rueda de prensa.

El jueves pasado cientos de personas se autoconvocaron en la zona de las canteras del Parque Rodó para realizar picadas ilegales . En determinado momento, se desencadenó una balacera que terminó con la muerte de un niño de 12 años y otras cinco personas heridas .

El primer blindado cedido por el Ejército a la Policía está listo: fue presentado y partió rumbo a un operativo, afirmó Interior

El autor del atentado terrorista en la marcha del Orgullo en Berlín ya había estado preso por yihadista

La Policía luego dijo que la hipótesis principal del caso es que se trató de una venganza por el quíntuple homicidio registrado semanas atrás en el barrio El Monarca , en el marco de un enfrentamiento entre clanes familiares que se dedican al tráfico de drogas . El niño muerto y los heridos el pasado jueves pertenecían a la familia Puglia, aliada de la banda de "Los Albín", enfrentada con los Suárez Furtado de Villa Española.

El País informó este martes que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, tiene previsto reunirse con el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, para profundizar la coordinación sobre las picadas.

Los inspectores de tránsito suelen salir acompañados de policías de tránsito cuando realizan operativos contra las picadas clandestinas.

Suelen hacerlo en grupos de tres inspectores acompañados de uno o más móviles policiales, además de contar con el apoyo de policías eventuales con los que cuenta la Intendencia de Montevideo.

Sobre todo hay operativos los días martes y jueves que se realizan bajo esa modalidad, aunque la semana pasada no había uno específico —según dijo el intendente Bergara— cuando se produjo la concentración de personas en las canteras del Parque Rodó.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó días atrás que el jueves pasado un operativo policial estaba llegando a disuadir la concentración de personas cuando se desató la balacera.