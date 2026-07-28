Evaluación y popularidad de Francisco Legnani: 46% aprueba su gestión y 48% expresa simpatía hacia el intendente de Canelones

El intendente de Canelones, Francisco Legnani , registra 46% de aprobación hacia su gestión y 48% de simpatía, según una encuesta de Cifra realizada en junio de este año y a la que accedió El Observador.

Los mejores niveles de respaldo para la administración del dirigente frenteamplista se registran en las zonas costeras, seguido por el eje de la Ruta 5, de la Ruta 8 y de Santoral.

El estudio muestra que el 48% de los consultados manifiesta simpatía hacia el jerarca, frente a un 24% que expresa antipatía . En comparación con la medición de noviembre de 2025 , Legnani creció un punto porcentual tanto en simpatía como en antipatía.

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Por zonas del departamento, la imagen positiva se mantiene relativamente estable. El eje de la Ruta 5 registra el mayor nivel de simpatía (48%). En todas las regiones, la simpatía supera a la antipatía. Además, la popularidad de Legnani es especialmente alta entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones departamentales: el 74% de ese electorado tiene una opinión favorable del intendente, frente al 11% que manifiesta antipatía.

En cuanto a su gestión, el 46% de los entrevistados afirmó que la aprueba, mientras que el 25% la desaprueba. Un 21% mantiene una posición intermedia y el 8% no respondió. A diferencia de la simpatía, la aprobación más alta se registra en la Costa, donde llega al 51%. Los datos de evaluación a su gestión fueron divulgados en primera instancia por La Diaria.

Un escenario distinto al gobierno nacional y de Montevideo

Los resultados de Legnani contrastan con el escenario que enfrenta el presidente Yamandú Orsi a nivel nacional. Mientras el intendente de Canelones registra un 46% de aprobación en gestión, la última encuesta de Equipos —presentada en julio y realizada entre fines de junio y comienzos de ese mes— muestra que Orsi alcanza sólo 26% de aprobación frente a 53% de desaprobación, con un saldo negativo de -27 puntos porcentuales.

La medición de Equipos señala que el deterioro de la evaluación del presidente en esta nueva encuesta (julio 2026) se explica principalmente por un aumento de los juicios negativos “entre los votantes de oposición (...), alcanzando ya registros superiores al 80%”. Según la consultora, se trata del nivel de desaprobación más alto registrado para un mandatario a esta altura del período desde el gobierno de Luis Lacalle Herrera (1990-1995).

En mayo, la consultora Factum había dado a conocer un sondeo similar sobre la gestión presidencial; en particular, el descenso sostenido de la aprobación de Orsi, que comenzó en octubre del año pasado.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, también enfrenta un deterioro en las encuestas. La última investigación realizada por Equipos, que divulga un monitor bimestral de opinión pública sobre la comuna, señala que 52% desaprueba la gestión del intendente y 26% la aprueba.