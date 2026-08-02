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/ PAYSANDÚ

Investigan un intento de violación en una zona donde se practica Baby Fútbol: vecinos buscan identificar al presunto agresor

"Cualquier imagen o información que pueda resultar útil será de gran ayuda para la investigación", señala el pedido de colaboración

2 de agosto de 2026 16:22 hs
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La Policía investiga un intento de violación ocurrido en la noche del jueves en la localidad de Quebracho, departamento de Paysandú, mientras vecinos y allegados a la víctima difundieron un pedido de colaboración para identificar al presunto agresor, informó El Telégrafo y confirmó El Observador con fuentes policiales del departamento sanducero.

Según la información difundida por familiares, el hecho ocurrió sobre las 22:30 en la zona del Baby Fútbol, donde una mujer fue atacada por un hombre. Como consecuencia del episodio, la víctima sufrió un fuerte impacto emocional.

A través de redes sociales, allegados solicitaron que los vecinos que cuenten con cámaras de videovigilancia orientadas hacia la vía pública revisen las grabaciones correspondientes a esa franja horaria y, en caso de encontrar imágenes que puedan resultar de utilidad, las aporten a la investigación policial.

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De acuerdo con la descripción difundida, el sospechoso sería un hombre de estatura media a alta, que vestía un canguro gris con capucha y llevaba el cuello cubierto.

En el mensaje también se sostiene que no sería la primera vez que ocurre un hecho de estas características en esa zona, aunque esa afirmación no ha sido confirmada por las autoridades.

"Cualquier imagen o información que pueda resultar útil será de gran ayuda para la investigación", señala el pedido de colaboración, que exhorta a quienes puedan aportar datos a comunicarse con la Policía.

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