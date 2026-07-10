Luis Suárez predijo los resultados de los cuartos de final del Mundial 2026: mirá cómo cree que serán las semifinales

El Mundial 2026 es el primero en 20 años que Luis Suárez , goleador histórico de la selección uruguaya , ve desde afuera de la cancha, tras participar de cuatro copas consecutivas. El Pistolero fue un hincha más de la Celeste en los partidos que disputó en Miami , ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y también se animó a hablar del torneo en sus redes sociales.

El 12 de junio, un día después del partido inaugural del Mundial entre México y Arabia Saudita, Suárez estrenó su cuenta de TikTok , en la que ya subió varios videos hablando de la Copa del Mundo.

Una semana después dijo que veía a Uruguay como campeón del mundo y a Noruega como el equipo revelación , y antes de la eliminación de la celeste dio su once ideal del torneo , en el que colocó a Maximiliano Araújo de lateral izquierdo.

Este jueves el delantero del Inter Miami también se animó a predecir los resultados de los cuartos de final del Mundial , y acertó el primer resultado: entre Francia y Marruecos eligió al conjunto europeo, que ganó 2-0 y se metió en semifinales.

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Para el partido de este viernes entre España y Bélgica, que definirá con quien se enfrentará Francia en semis, Suárez se decantó por los españoles.

Tras ello, vaticinó que el encuentro entre Inglaterra y Noruega va a ser "muy lindo" y "muy parejo", y aseguró que serán los británicos los que pasarán a la siguiente fase.

Por último, el Pistolero marcó que la Argentina de su amigo Lionel Messi eliminará a Suiza en el último cruce de los cuartos. Con esto, para Suárez las semifinales serán: Francia contra España e Inglaterra contra Argentina.