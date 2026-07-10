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Luis Suárez predijo los resultados de los cuartos de final del Mundial 2026: mirá cómo cree que serán las semifinales

El delantero uruguayo estrenó el mes pasado su cuenta de TikTok, en la que ya subió varios videos hablando del Mundial 2026

10 de julio de 2026 12:34 hs
Luis Suárez habló en Miami

Luis Suárez habló en Miami

Foto: Juan Martín González

El Mundial 2026 es el primero en 20 años que Luis Suárez, goleador histórico de la selección uruguaya, ve desde afuera de la cancha, tras participar de cuatro copas consecutivas. El Pistolero fue un hincha más de la Celeste en los partidos que disputó en Miami, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y también se animó a hablar del torneo en sus redes sociales.

El 12 de junio, un día después del partido inaugural del Mundial entre México y Arabia Saudita, Suárez estrenó su cuenta de TikTok, en la que ya subió varios videos hablando de la Copa del Mundo.

Una semana después dijo que veía a Uruguay como campeón del mundo y a Noruega como el equipo revelación, y antes de la eliminación de la celeste dio su once ideal del torneo, en el que colocó a Maximiliano Araújo de lateral izquierdo.

Este jueves el delantero del Inter Miami también se animó a predecir los resultados de los cuartos de final del Mundial, y acertó el primer resultado: entre Francia y Marruecos eligió al conjunto europeo, que ganó 2-0 y se metió en semifinales.

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Para el partido de este viernes entre España y Bélgica, que definirá con quien se enfrentará Francia en semis, Suárez se decantó por los españoles.

Tras ello, vaticinó que el encuentro entre Inglaterra y Noruega va a ser "muy lindo" y "muy parejo", y aseguró que serán los británicos los que pasarán a la siguiente fase.

Por último, el Pistolero marcó que la Argentina de su amigo Lionel Messi eliminará a Suiza en el último cruce de los cuartos. Con esto, para Suárez las semifinales serán: Francia contra España e Inglaterra contra Argentina.

@luissuarez9 Pronóstico de cuartos de final. Coincien? #FIFAWorldCup sonido original - Luis Suárez

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