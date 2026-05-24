Un gol del ex Peñarol Juan Rodríguez para Cagliari sacó a Milan de la UEFA Champions Legue para la próxima temporada

El modesto Como hizo historia con su primera clasificación a la Liga de Campeones europea, a la que también accedió Roma, este domingo en una 38ª y última jornada en la que AC Milan y Juventus tuvieron que conformarse con puestos de Europa League. Un gol del uruguayo ex Peñarol Juan Rodríguez , condenó a los rossonero.

Tanto Milan como Juve, quinto y sexto finalmente, aspiraban a lograr boleto para la Champions, para acompañar al ya campeón Inter de Milán y a un Napoli que este domingo se despidió de su entrenador Antonio Conte.

Milan, donde regresaba Luka Modric tras su lesión en el rostro , empezó el día tercero y dependía de sí mismo en San Siro ante un Cagliari que no se jugaba nada, pero los sardos se llevaron el triunfo como visitantes por 2-1, provocando la implosión de uno de los gigantes del Calcio.

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El ex Peñarol, Juan Rodríguez, firmó por cinco años con Cagliari, fue presentado y dejó un mensaje a los hinchas; mirá el video

El enfado de sus hinchas quedó de manifiesto con una sonora silbatina al término del partido.

Alexis Saelemaekers abrió la cuenta a los 2' para Milan pero goles de Gennaro Borrelli y del uruguayo Rodríguez a los 20' y 57', respectivamente, dieron vuelta el tanteador.

Los triunfos de Roma (2-0 en el campo de Hellas Verona) y de Como (4-1 en el terreno de Cremonese) dejaron sin opciones a Juventus antes incluso de que terminara su clásico en el campo de Torino, que tuvo una hora de retraso por incidentes violentos entre hinchas.

Para Roma, la primera temporada con Gian Piero Gasperini como técnico ha sido un éxito: por primera vez desde la temporada 2018-2019 jugará la Champions e incluso acabó en el podio.

Como de Cesc Fábregas, que en la temporada 2023-2024 estaba en segunda división, se confirmó como la gran sorpresa de esta edición, disparando la cotización del técnico catalán de cara a un pase futuro a un grande del continente.

El triunfo de Como en su derbi lombardo de este domingo supuso el descenso de Cremonese (18ª), que será quien acompañe a la Serie B a los ya condenados Pisa y Hellas Verona.

Cremonese llegaba a este último partido a un punto de Lecce (17º), que se salvó ganando 1-0 a Genoa, por lo que ni siquiera un triunfo ante Como le hubiera permitido la permanencia en la élite.