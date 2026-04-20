Malas noticias para Patricio Pacífico, el uruguayo fichado por FC Barcelona B, que sufrió una dura lesión y se fue llorando; mirá el video

El futbolista uruguayo Patricio Pacífico , que este año fue fichado por Barcelona B a Defensor Sporting, sufrió una dura lesión en el equipo catalán, y los reportes informan que estará varios meses de baja.

El defensa tuvo que pedir el cambio en el partido frente a Olot de este domingo tras hacer un mal gesto y se fue entre lágrimas, según el diario Mundo Deportivo de Cataluña.

Este lunes, otro de los diarios catalanes, Sport, confirmó que el uruguayo sufrió una dura lesión.

El uruguayo Patricio Pacífico entrenó por primera vez con el primer equipo del Barcelona, que confirmó a dos nuevos lesionados

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

Pacífico fue sometido a pruebas médicas este lunes en la Ciutat Esportiva de FC Barlcelona y los resultados han determinado que el futbolista sufre una rotura del ligamento anterior cruzado, según dicho portal.

La lesión de Patricio Pacífico en Barcelona La lesión de Patricio Pacífico en Barcelona

Esa lesión le obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo de tiempo de varios meses, aunque por el momento no se ha concretado el tiempo exacto de baja.

Barcelona confirmó la lesión y operación

Este lunes, luego de la información en medios catalanes, FC Barcelona emitió un parte médico en el que confirma la lesión del uruguayo.

"Las pruebas médicas realizadas han mostrado que el jugador Patricio Pacifico sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", dice la nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelonaB/status/2046230411261415780&partner=&hide_thread=false



Las pruebas médicas realizadas han mostrado que el jugador Patricio Pacifico sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda



Más información: https://t.co/nItTTDfLcq



¡, !



pic.twitter.com/cKBKLdDAu1 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) April 20, 2026

"Pacifico será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, y entonces el Club emitirá un nuevo comunicado médico", agregaron.

El club también mencionó que el futbolista uruguayo llegó al FC Barcelona el pasado mes de enero cedido por el Defensor Sporting Club, y desde que se estrenó con el filial azulgrana había disputado siete partidos, todos ellos como titular, marcando un gol.

Embed Les valoracions de Juliano Belletti i Alexis Olmedo després de l'empat d'ahir a Olot



pic.twitter.com/GIpwoLOKFn — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) April 20, 2026

Se ganó su lugar en el equipo

Tras conocerse la lesión, se destacó que la baja del uruguayo será muy notoria en el equipo que dirige el brasileño Juliano Beletti.

"Pacífico es el único fichaje en el mercado invernal europeo del Barça Atlètic, junto a Joaquín Delgado, que ha conseguido hacerse con un hueco en el filial azulgrana y que ha mostrado el porqué de su contratación", señaló Sport.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

"Esta lesión, que le hará decir adiós a la temporada y habrá que ver de cuánto tiempo será finalmente, puede significar un palo y trastocar los planes del futbolista. Hay que recordar que incluso se ha entrenado varias veces con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y que estaba mostrando muy buenas prestaciones", resaltaron.

El defensa llegó en enero de este año a los blaugranas. Según supo Referí en base a fuentes cercanas a la negociación, el jugador pasó FC Barcelona en un préstamo por seis meses (hasta junio), con una opción de compra que se puede transformar en obligatoria y de ejecución automática si juega 10 partidos de 30 minutos con el equipo filial o un partido de 45 minutos con el primer equipo.

Además, Barcelona compró el 50% de la ficha y después tiene tres opciones más de 10% hasta llegar al 80%, más bonos a rendimiento. La cifra de la operación, en caso de que se alcance ese 80% de compra de la ficha, sería de aproximadamente 3.8 millones de euros. En tanto, Defensor Sporting se queda con un 20% de la ficha para una futura transferencia.

De esa forma, el defensa se sumó a la lista de celestes que en los últimos años han defendido a los catalanes, como Martín Cáceres, Santiago Bueno y Ronald Araujo, quien hoy es uno de los capitanes del primer equipo y que también llegó al filial.