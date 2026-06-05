Subieron los peajes en rutas nacionales: cuánto cuesta cada categoría de vehículo desde junio

Este mes comenzaron a regir nuevas tarifas de peaje en las rutas nacionales , luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobara un ajuste que alcanza a todas las categorías de vehículos que circulan por los puestos de cobro de la red vial nacional.

Para los autos y camionetas , la tarifa básica pasó de $ 190,20 a $ 196,57 . Quienes utilizan el sistema de Telepeaje deberán abonar $ 167 , mientras que la tarifa asociada al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) quedó fijada en $ 214 .

El ajuste también alcanza a los tractores sin semirremolque y los ómnibus de hasta 25 pasajeros , que abonarán los mismos valores que los autos y camionetas.

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Por su parte, los vehículos de carga de hasta tres ejes y los ómnibus con capacidad para más de 25 pasajeros pasarán a pagar $ 258,50 en tarifa básica . El valor para usuarios de Telepeaje será de $ 220 , mientras que la tarifa vinculada a Sucive quedó en $ 282 .

En el caso de los vehículos de carga de cuatro o más ejes —excepto los tritrenes—, el peaje costará $ 527,78 en la modalidad básica y $ 449 para quienes utilicen Telepeaje.

Los tritrenes, en tanto, deberán abonar $ 883,22 en tarifa básica, $ 751 mediante Telepeaje y $ 963 a través de Sucive.

Todos los valores incluyen IVA

Según informó el MTOP, las nuevas tarifas incluyen IVA y comenzaron a regir desde el 1° de junio en todos los puestos de peaje de las rutas nacionales.

El incremento coincide con otros ajustes aplicados este mes. Desde la misma fecha también aumentaron los combustibles: la nafta Súper 95 pasó a costar $ 93,36 por litro y el gasoil 50 S subió a $ 61,76.