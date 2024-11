Ignacio Álvarez fue a esperar Orsi tras su entrevista con Petinatti para hacerle un pedido y el asesor del candidato dio una respuesta

De acuerdo con el periodista, el frenteamplista puso como condición que esta " no sea muy larga" y que se realice por teléfono .

Pese a estas condiciones, Álvarez valoró y agradeció que le concediera la entrevista "en nombre de la gran audiencia" que tiene.

"Y a los que tienen malos pensamientos les digo que ayer mismo con Peti, Yamandú dijo que no hay que "conversar sólo con los que no piensan distinto", y agregó que "si me comprometo a ir, voy". Ya les informaré el día que él elija", cerró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1857773557943619730&partner=&hide_thread=false Efectivamente ayer fui a esperar a Orsi a la salida de la nota en Azul FM, y después de charlar unos minutos el candidato se comprometió a darme una entrevista en @LaPecera1019 la semana que viene. Puso como condición "no muy larga y por teléfono", pero lo valoro y agradezco,… pic.twitter.com/OfnXFbGyME — ignacio alvarez (@igalvar71) November 16, 2024

La respuesta del asesor de Orsi, Martín Lees

Martín Lees, asesor de la campaña del candidato Yamandú Orsi, respondió públicamente a esta acción de Álvarez. A través de sus redes sociales, el experiodista de Canal 10 explicó detalles de la agenda de Orsi y si cree conveniente que el candidato frenteamplista dé la nota.

"Como sabrás Ignacio, integro el grupo de trabajo en la campaña de Orsi que se encarga del vínculo con los medios de comunicación", expresó Lees en su publicación. Según relató, su salida del edificio de la radio ocurrió minutos antes de cruzarse con Álvarez y, de acuerdo con su percepción, "sorprendió tu actitud y la forma de abordarlo".

Lees detalló que existen compromisos asumidos con varios periodistas para los próximos días, a quienes se ha dado prioridad. "De cualquier manera, sabrás que hay una planificación y compromisos asumidos para los próximos días con varios de tus colegas, que vamos a cumplir", subrayó. Agregó que estos periodistas "formalmente siguieron los pasos que son de estilo", en referencia a un procedimiento de solicitud de entrevistas establecido por el equipo de comunicación. Lees advirtió que "hay muchos otros pedidos que no podremos atender, por falta de tiempo".

Asimismo, el asesor explicó que la agenda de prensa de Orsi será revisada luego del debate presidencial. "Por estas razones y otras que seguramente muchos comprenderán, después del debate terminaremos de ajustar la agenda de prensa", señaló. Además, destacó la disposición de Orsi como "hombre de equipo" y afirmó que "siempre tomará la decisión que entienda conveniente" respecto a los medios, un posicionamiento que el equipo "siempre... apoyará", dándole "nuestro punto de vista".

Finalmente, Lees expresó su posición respecto a la solicitud de Álvarez de manera tajante: "Lo que yo quiero decirte públicamente y me hago cargo aún asumiendo el riesgo de ser desautorizado, es que tengo muchos elementos de juicio para sostener que esa entrevista no debe realizarse".