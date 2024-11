Nacho Álvarez se descargó contra quienes lo llaman "periodista ensobrado" y llamó a votar por la Coalición

" Me considero un periodista de opinión. Quizás muchos no sepan que existen, pero en el mundo los hay, y algunos muy buenos por cierto. Tengo como todos mi visión sobre la realidad, solo que yo honestamente la expreso, pero siempre privilegiando el máximo compromiso con la verdad. Algo de lo que he dado sobradas pruebas, al punto de que presidentes y líderes de uno u otro bando me han honrado con su respeto, y lo han demostrado", escribió.

"Las apelaciones no dejan de ser graciosas. A mí me pagan ustedes, el público, que es el que desde hace más de 20 años, por mis méritos y a pesar de mis deméritos me ha puesto en el sitial que ocupo, permitiéndome llegar a cientos de miles de uruguayos en sus casas y en sus trabajos. En los medios, se sabe, el rating es el que manda."

Por último, aseguró que si bien "no le va a cambiar la vida" el resultado del balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado del próximo 24 de noviembre, tiene su voto decidido.

"Lejos de temer por lo que me pase gane quien gane, estoy bastante seguro de que me seguirá yendo bien. Porque no me pagan los gobiernos electos cada cinco años, repito, sino los auspiciantes en base a la gente que me elige cada día. Dicho esto, entonces, el próximo 24 no me va a cambiar la vida quién salga elegido Presidente, y lejos de mí votar por mi bolsillo. Aunque sí lo haré por el país, por lo que creo es mejor para nuestros hijos. Y eso, estoy seguro, es que gane la coalición. Aunque por supuesto, respeto al que piense distinto."

"Que sea lo mejor para todos", cerró.