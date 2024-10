Nacho Álvarez contra Yamandú Orsi, que declinó entrevista en Santo y Seña: "¿A qué le tiene miedo?"

"Orsi me (se) tiene miedo. El 14 de agosto hablé con Yamandú Orsi y le propuse entrevistarlo en Santo y Seña cuando a él le quedara bien. Me dijo que lo hablaba con su equipo y me llamaba. Desde el 7 de setiembre le envié mensajes y audios que nunca respondió, por lo que la semana pasada me contacté con Fernando Pereira, quien se comprometió a darme una respuesta; hasta que luego de insistir en otras varias oportunidades, gentilmente acaba de comunicarme que "Tienen decidido no ir"", tuiteó Álvarez este jueves.