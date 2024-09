Nacho Álvarez: "La comunicación cambió, pero el periodismo sigue siendo clave"

“Yo de hecho digo lo que pienso, muchas veces me la juego, y eso obviamente que me trae haters y gente que me ama. Cuando yo empecé no era nada común”, dice el periodista Ignacio Álvarez quien tras muchos años de trayectoria dice encontrarse con un mundo que ha cambiado en sus formas de comunicación pero donde la información veraz continúa siendo una imperiosa necesidad.

Ignacio Álvarez: No hay opción, ahora muchos periodistas se están pasando a hacer política y me han preguntado, ni loco. Pero no lo siento. Mirá, por un lado es más fácil, porque es la posición cómoda porque no estás casado con nadie, entonces le pegás a todos parejos. Si estás en un partido político, ya sabes cómo es. Tenés que hacer la vista gorda con los tuyos…

AF: Por lo menos en Argentina, no sé acá, ocurre algo que es que van a confirmar a la tele o van a confirmar a la radio qué es lo que está diciendo el periodista. O sea, la gente ya no va a buscar esto de pegarles a todos por parejo. La gente va a confirmar: Nacho dice tal cosa, no me gusta, no lo sigo más. Y se hace difícil porque te tenés que extremar para agradar a una parte de la grieta o agradar otra parte de la grieta. No sé hasta dónde hay grieta acá o no.

NA: Yo tengo una discusión con varios en ese sentido. Argentina es Argentina, Uruguay es Uruguay y hay cosas que en mayor o menor medida están. Esto que vos me decís se está dando no tanto como en Argentina. Por un lado nosotros vamos más atrás en el tiempo pero también creo que a nivel de idiosincrasia somos sociedades distintas. Argentina es mucho más fuerte, es mucho más de conflicto, mucho más del perfil alto y Uruguay es más penillanura suavemente ondulada. Y eso es un activo de Uruguay en muchas cosas. Así como Argentina tiene un activo en otras, y nosotros los miramos a ustedes en la tele y soñamos en colores, porque hay cosas que le hacen muy bien a lo grande. Pero en esto en particular, en el periodismo, se está dando. Yo de hecho digo lo que pienso, muchas veces me la juego, y eso obviamente que me trae haters y gente que me ama. Cuando yo empecé no era nada común.

AF: Te consulto de colega a colega ¿cómo haces con la llegada del odio?, ¿te googléas? Yo me meto en la lupita de twitter, de X a ver qué dicen de mí de vez en cuando. No siempre porque te liquida.

NA: En una época contestaba y contestaba a veces con ironía o con información o tapando la boca, con humor. Puteadas, no. Pero hay formas de putear sin putear. Y llegado un momento dije “qué estoy haciendo”. Desperdiciando horas de energía para qué. Si me daba cuenta que por más que le daba los argumentos el otro no entraba en razón. No tiene sentido, no voy a perder el tiempo y energía en esto. Y puse que a partir de ahora no contestó más y desbloque a una cantidad que había bloqueado, porque me interesa llegar a la mayor cantidad de gente posible pero no leo los comentarios. Entonces mando al mundo lo que yo quiero: información, opinión y demás y a veces leo y hay 800 comentarios.

AF: Es muy sano. No se resiste si no. Alguno podría decir, “pero ¿cómo no leés?” Es que es imposible resistirlo. La comunicación cambió desde ahí, cuando se hizo bidireccional. Nosotros somos generacionales, atravesamos la comunicación unidireccional, decíamos y nadie nos decía. A lo sumo alguno en la calle o en una carta. Hoy es bidireccional, y yo no sé si estamos psíquicamente listos para resistir eso, te puede llegar a romper.

NA: Yo me adapté, imagino que vos también. A vos te deben odiar muchos. Apoyaste a Milei y para algunos sos el enemigo, decís que cada tanto mirás y te sigue doliendo. Siempre digo que el día que no te duela cagaste, porque sos de piedra. Yo separo: una cosa es que algo te duela y otra que te afecte. Entonces, obvio que se oye: “facho, hijo de puta, mandadero”, por eso dejé de leerlo. Y sí te jode: porque sentís que es una injusticia, que es una agresión de las más bajas que pueda haber. Pero como yo puse también en un tweet ¿qué es el odio?, ¿qué es esa violencia? Es el dolor. A esa persona hay algo que yo dije o dice que le dolió tanto. ¿Por qué me querés tanto?, ¿por qué te importo tanto?

Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino con Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez.

AF: Está bueno eso, ¿por qué te importo tanto?

NA: Claro, ¿por qué necesitas tanta energía? Un día a uno que me había mandado un mensaje de ese tenor, agarré mi celular y lo llamé, al aire. Y me atiende. Le digo “habla Nacho Álvarez acá de la radio” y me cortó. Al otro día me manda otro mensaje puteando y sigue hasta el día de hoy. Ya no los leo al aire y este tipo escucha el programa y gasta energía en eso.

AF: Me parece que está buena tu lectura, porque yo te respeto profundamente intelectualmente y a nivel colega. Cuando me contaron que ibas a venir hace unos días me puse contento porque está bueno conversar con vos sobre periodismo. ¿Qué estás viendo del corrimiento profesional al streaming?

NA: Tengo un hijo que tiene 21 años y está en tercero de Facultad de Comunicación y hablamos el otro día en la cena. “Dice: papá, vos estás en la tele y en la radio, eso no existe más”. Claro los guachos andan con el celular, para ellos no existe ponerse a escuchar un programa de radio o mirar un programa de televisión, o sea, lo ven todos a la vez.

AF: Eso es formato, yo te analizo el discurso. Vos por ejemplo serías un tipo muy bien catalogado y recibido, no te ahogarías en el streaming. Tenés el discurso del streaming: no te comes ninguna, si no te gusta algo lo decís, comunicás a los martillazos, te enemistás sin ningún tipo de inconveniente y contestás. Pero bueno, lo tradicional no está acostumbrado a eso, entonces ¿qué pasará?

NA: No sé qué pasará con lo tradicional. Sigo en el medio tradicional, quiero aprender, sé que el streaming está ahí, está entre nosotros. Me siento totalmente capaz de adaptarme a eso. Claro, no me da el tiempo. Tengo un programa de radio todos los días, con tres horas al aire y voy una hora antes.

AF: ¿Te hablan todos, Nacho? Los políticos.

NA: No, estoy esperando y espero que Yamandú Orsi me responda.

AF: ¿No te da notas? ¿Los otros te dan notas?

NA: Me atendió, me dijo que lo iba a hablar con el equipo, le volví a escribir y no me contestó, le volví a escribir ayer y no me contestó, espero que sí. Tengo un programa de televisión, hace 13 años, un programa periodístico, un programa referente en Uruguay y quiero tener los principales candidatos. Los otros sí, los otros sí vienen.

AF: ¿Qué tipo de relación tenés con la política acá? ¿Cómo te manejas con la política? ¿El off lo tenés? ¿Te contestan? ¿Tenés una cercanía pero respetuosa? ¿Cómo te manejas, Nacho?

NA: Yo no soy amigo de los políticos, no tengo amigos políticos, no me gustan ese tipo de eventos o juntazos, reuniones y demás. He tenido alguna puntual. Me acuerdo, yo era un guacho y me llamó un senador muy conocido para hablar y me fui de la reunión sintiéndome medio sucio. Pero me sirvió pila la charla porque me hizo ver la cara del político y me explicó cosas que para mí eran blanco y negro. Ah, la corrupción política, porque tenía una cantidad de gente contratada. Me dice que la política funciona así. A nadie le pagan un sueldo por ser político. ¿Y cómo hacemos para que Doña Tota, que está en el barrio tal o en el pueblito tal, pueda hacer sus reclames y llegue a oídos míos? Si yo tengo que tener un puntero, un militante, o alguien ahí, y otro allá, y otro allá, ¿y esa gente de qué vive? Y aparte de su laburo, le va a dedicar tiempo extra, yo le tengo que pagar de alguna manera. La democracia, en el fondo, se sustenta en base a eso y es medio perverso el sistema, porque vos a ese tipo le tenés que pagar de alguna forma. Y después nosotros lo criticamos por decir, ah, mirá cómo le acomodaste. Pero es parte de.

AF: La palabra verdad, que nosotros usamos mucho en el periodismo. Otra palabra que usamos es realidad, aquí está la realidad, para entender la realidad. Considero que la realidad es más humilde que la verdad, no creo en la existencia ontológica de algo llamado verdad, creo que son construcciones. Pero el entrevistado sos vos, entonces, ¿qué relación tenés con el concepto de verdad? Periodísticamente hablando, ¿vos crees que hay algo que es verdadero o simplemente se está construyendo?

NA: Bueno, es una pregunta filosófica. Saliendo del terreno de la filosofía, porque claro, tu verdad no es mi verdad, no es la verdad del otro. La realidad, yo soy de clase de semiótica, tenemos una percepción de las cosas, le atribuimos un significado a las cosas. El mismo signo, para vos significa A, para mi B, para el otro C o sea, ¿cuál es la realidad?, ¿cuál es la verdad? No sé. En este mundo, en esta sociedad en la que estamos obvio que la verdad para mí, como periodista, es la obsesión llegar a la verdad. Entender la realidad cuando me hablas de realidad para mí es entenderla y tratar de explicarla. Pero vos me dirás, Marx te hace una lectura de la realidad en base a su ideología y la lucha de clases, entonces todo está tamizado.

AF: Pero cuando vos estás trabajando, cuando estás haciendo una investigación, o cuando estás haciendo un editorial, ¿vos estás hablando sobre algo que vos considerás que hay y que es una verdad o simplemente es una mirada tuya?

NA: Para mi es mucho más simple. Por suerte o por desgracia. Ayer una señora me paró en el supermercado y me dice “gracias por ser como sos”, yo no lo digo por un tema de pedantería ni nada, es simplemente por decir obviedades, obviedades. Estamos tan mal que solo por decir obviedades, por decir “el rey que está desnudo”, la gente te ama y te odia y te dicen “qué huevos que tenés”.

AF: Solo por decir obviedades.

NA: Por ejemplo, Venezuela. Hoy está pasando acá en Uruguay. Tenés el Frente Amplio que todavía está esperando 'a que se publiquen las actas' y cómo se expresa el centro Carter y el panel de expertos de la ONU. Un mes y medio así. Si Maduro no publicó las actas ahora, es obvio que no las publicó porque no las puede publicar, porque dan que él perdió y el Frente Amplio sigue esperando. Entonces cuando vos decís esto, es la verdad. Obvio que hubo fraude, no hay interpretaciones, es la verdad y te dicen: “qué bien lo tuyo”. ¿Qué bien lo mío? Es decir una obviedad.

AF: Ahí me abrís otra puerta. Seguramente la señora que te paró en el supermercado será multicolor, ponele. Pero el del Frente Amplio te puede decir que si el Frente Amplio no dijo nada de la votación de Venezuela, yo no voy a hacer nada y yo creo que hasta que no muestren las actas no puedo decir que haya sido robo.

NA: No podemos generalizar y poner todo eso en una bolsa. Hay gente que tiene el balde puesto, pero el Frente Amplio no es una entidad, el Frente Amplio son personas, dirigentes, que no quieren ver o no quieren aceptar o no quieren reconocer las cosas como son, en esto, puntualmente. Y de lo frenteamplistas o los votantes del Frente Amplio, hay de esos y también de otros. Hay dirigentes del Frente Amplio que sí, claramente ven las cosas como son, pero no la dicen porque no pueden. A mi me pasa que hay gente del Frente que que me escribe y me escucha, porque si no, no tendría el rating que tengo.

AF: Te puedo decir algo que es un poco polémico pero lo tengo que decir, lo voy a decir, corre por cuenta mía. A veces las agendas nuestras, de los periodistas, son netamente nuestras. Recién estuvo Matías Méndez acá, es de Florida, está viviendo en Florida pero es de Mendoza Grande. ¿Vos creés que le importa a un tipo de Totora Santa Fe o a uno de Mendoza Grande si robó o no robó la elección Maduro, si adelanta o no adelanta la Navidad? A mí me parece que son pajas nuestras, masturbaciones nuestras.

NA: No.

AF: ¿En qué nos cambia?

NA: Conozco muchos venezolanos, en Uruguay está lleno de venezolanos, he trabajado con venezolanos y veo la angustia y el dolor porque tienen a la gente allá sufriendo como están sufriendo, o sea, son parte nuestra. Yo eso lo veo directamente. Hoy un veterano amigo me pone un ejemplo y dice “en el apartamento al lado de tu casa vos sentís que la están cagando a palos y ella grita y le sigue cagando a palos y bueno, y vos decís es tema de ellos” ¿Esa es tu reacción?

AF: No es aplicable.

NA: ¿Por qué no es el apartamento de al lado Venezuela?, ¿hasta dónde llega tu sensibilidad?

Mi problema no es con la izquierda, de hecho yo voto a un partido que es el centro izquierda, que es el Partido Independiente Mi problema no es con la izquierda, de hecho yo voto a un partido que es el centro izquierda, que es el Partido Independiente

AF: Te cuento hasta dónde llega. Yo me empezaría a preocupar de que los venezolanos que están acá tengan todo lo que tienen que tener siendo que son exiliados como están exiliados en Argentina. Quisiera ver que tengan derechos laborales, etc. Después en un segundo y tercer plano, me empezaría a preocupar lo que pasa en Venezuela.

NA: Lo que pase en el mundo a todos nos puede generar cierto dolor, más o menos, pero no te afecta directamente. Lo que pasa es que ¿por qué el Frente Amplio? Porque yo estoy hablando del principal partido político que ahora aspira a llegar al gobierno y que tuvo relaciones carnales con Chávez, por ejemplo, en su momento, y negociados. Y tiene una visión determinada donde yo digo ¿hasta dónde están los principios democráticos de esta fuerza política que quiere ser gobierno, hasta dónde están presentes? ¿Hasta dónde tiene convicciones democráticas? Ahí me empieza a importar.

AF: Está bien ahí.

NA: Pero no porque yo piense que va a dar un golpe de Estado o que va a venir el chavismo. Pero hay grises y hay intermedios y hay pequeñas vulneraciones de los derechos o formas de aplicar el poder. Pero te lo llevo a otra cosa también: la lucha de clases. Por eso yo digo, mi problema no es con la izquierda, de hecho yo voto a un partido que es el centro izquierda, que es el Partido Independiente que casi no marca en las encuestas, y siempre lo digo públicamente, pero está en la coalición. Porque la izquierda acá, y lo mismo te preguntaría vos, ¿por qué votaste a Milei? Estamos anclados en los 60 y en los 70, pero con los pergaminos más que anticuados, y ahí hay una mezcla de falta de convicciones democráticas, de teorías económicas obsoletas que demostraron que no funcionan. Porque ya está, no funciona en ningún lado el socialismo, no va por ahí, hay que reconocerlo y después todo ese tema de la violencia justificada en determinados casos. Entonces no estará Maduro pero ustedes están acostumbrados a los piquetes. Acá se votó una ley, que este gobierno de coalición, en la LUC, una mega ley del comienzo del gobierno votó y que entre otras cosas decía, “todo bien con los piquetes pero no podés cortar una calle porque la gente tiene derecho a circular, manifestá, pero sin cortar una calle”. O podés ocupar un lugar de trabajo, podés hacer huelga, obvio, ¿no? Está consagrado en la Constitución. Pero si los compañeros tuyos quieren laburar, bueno, no podés impedirles laburar a ellos. Obviedades a las que Frente se opuso. Eso fue un referéndum y por suerte la mayoría de los uruguayos, por poco, dijeron sí, ok con esto, ok con la LUC. Pero ya están diciendo que quieren derogar esas cosas.

Están en contra de los allanamientos nocturnos. ¿Sabes que hay un plebiscito acá? Argentina tiene allanamientos nocturnos con orden de juez. Hay cuatro países en el mundo donde no se puede allanar de noche.

Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino con Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez.

AF: ¿Acá se puede allanar de noche?

NA: No.

AF: ¿Pero con una orden de juez?

NA: Tampoco.

AF: Mentira.

NA: No. Entonces hay una boca de pasta base funcionando de noche y cuando sale el sol que el milico puede entrar vendieron todo o lo tiraron por el water y ahí entra el milico y no hay nada. Te quedas con la boca abierta. El Frente Amplio está en contra de reformar la constitución para permitir allanamientos de noche con orden de juez. Está en contra, hay un plebiscito ahora y se ha pronunciado totalmente en contra. Entonces, es un tema de sentido común. Y este plebiscito espero que salga.

AF: Claro, pero el tema es, de nuevo, entiendo humanamente, porque eso es kantiano, sentir el dolor de cada uno de tus hermanos es una especie de moral universal, que cada acto tuyo tiene que ser utilizado como una ley universal. Pero si hay tantos problemas en Uruguay, lo que me acabas de contar me dejaste helado, esto de los allanamientos, ¿a vos te parece que deba ser un tema de agenda principal las elecciones de Venezuela? Solucionen primero eso.

NA: Fantino, ¿es Venezuela o es el Frente Amplio de lo que estamos hablando? Si el Frente dijera, “sí, Venezuela es terrible, una dictadura, Maduro, ¿cómo puede hacer esto?”, se acaba la historia. Tenemos el comunicado del 29 de julio diciendo, estamos esperando las actas. Entonces, es mucho más que Venezuela.

AF: Es una postura, tenés razón.

NA: Es un partido que quiere acceder al gobierno. Mirá a Boric en Chile, de izquierda, y viste cómo le salió a Maduro. Y ya está, y yo lo aplaudo. No es un tema izquierda-derecha. Y aparte, acordate, la historia uruguaya con Venezuela. Cuando hubo dictadura en serio acá, Venezuela ayudaba a muchos uruguayos. Son obviedades.

AF: Qué buena frase, te la voy a robar: son obviedades. Ahora, no hay muchos así acá, tal vez debes ser de los pocos, no te quiero poner en un lugar de unicidad pero Nachos no hay muchos, entonces mi pregunta es, al no haber muchos ¿cómo te manejas en este ámbito? Porque por ahí la terminas pasando para el culo, siendo uno de los pocos que piensa así.

NA: Al revés, al revés. Si hubiera más, yo qué sé. Yo no puedo ser de otra manera, yo no calculo. Vos sos como sos. Yo de chiquito era así también, de vomitar las cosas.

AF: Lo que pasa que como yo hay varios en Argentina. Por ejemplo, yo ahora fui muy contra el sindicalismo aeronáutico que mañana para 24 horas. A Viro le dije cosas que realmente el tipo tiene que venir a buscarme. O al de Aerolíneas Argentinas, las cosas que le dije a Lombardo, me tiene que venir a buscar. Escucha, esto ya no es periodístico, esto es personal. No hay muchos así, porque me rompe las pelotas y me quema la cabeza. Pero somos 5, 6, 10, 15.

NA: ¿Pero es personal lo tuyo con él?

AF: No, no es personal. Me sale una cosa de tanto asco interno.

NA: ¿Por qué? Porque sentís la violencia de la medida que está tomando.

AF: Nos toman de forro, le pagamos el sueldo nosotros, los tipos nos paran 24 horas los aviones, tratan mal a la gente. No te entregan las valijas. Y algunos me pusieron que estoy incitando a la violencia. No, yo no estoy incitando a la violencia. Ahora me voy a Bahía Blanca con mi chiquito de cinco meses. Si llega a haber un paro de intercargo cuando yo llego, voy a ir a buscar la valija. Si viene un gordo de intercargo y me dice, no, no pasás, bueno, veremos quién tiene mayores condiciones físicas para traer la valija. Somos varios así, pero acá no hay muchos con la vehemencia con la que hacés periodismo.

NA: Nos va bien. Ya sea por suicidas, por masoquistas o por valientes o por todo junto.

AF: ¿Cómo la pasás?

NA: Podríamos hacer terapia compartida.

AF: ¿La pasás bien?

NA: Yo duermo como un angelito. No podría dormir si no pudiera decir esto, me tendría que guardar todo esto.

AF: Otro no dice, como dijiste recién, “Yamandú no me atiende, no me contesta, no quiere una nota”. Otro no diría eso. Sería políticamente correcto.

NA: Mirá que bueno esto. Cuando Mujica era candidato yo escribí una columna de opinión que se titulaba “Mujica presidente”, y fundamentaba porque yo creía que Mujica iba a ganar la elección. Sale publicada un domingo. Mujica en su audición, al día siguiente, sale a la radio y dice “quiero reconocer la honestidad intelectual del periodista Ignacio Álvarez”. Claro, le servía que yo hubiera dicho Mujica presidente pero él reconoció mi honestidad intelectual. Porque yo, estando en otra vereda ideológicamente, miro la realidad, cuál es la realidad, cuál es la verdad, que Mujica va a ganar. Porque le estaba hablando a una cantidad de personas que no se sienten entendidas por otros partidos. Ahí está la lealtad, esa es la honestidad intelectual. Tratar de ver las cosas más allá de lo que a vos te gustaría. Tabaré Vázquez también me dio entrevistas muchas veces. Pero ni Mujica ni Tabaré me las dieron en campaña electoral. Cuando se definía el partido, ahí no. Daniel Martínez el último candidato del Frente Amplio sí y perdió y se calentó la entrevista. Yo le dije en el medio de la entrevista: “pelado, el que que se calienta pierde”. Y se calentó y se sacó, y un presidente no se puede sacar en una entrevista.

AF: Pero qué, ¿lo tocaste?

NA: Lo toqué. Él empezó ya agresivo. Yo empecé preguntando determinados temas y claro, ya se sacó con eso.

AF: Discutamos esto. Yo tengo una técnica de entrevista. Creo que si te quiero cagar, te cago hablándote bien. No te enojes. Yo te pongo el bazar de cristal y entras y te llevas puesto el bazar y saliste y me abrazaste y estás hecho concha, te arruiné. Vos tenés otra técnica, los hacés enojar.

NA: Martínez se enojó solo, ya venía enojado. Creo que esto es lo que transmite, lo que comunica. Los periodistas somos seres humanos y a la gente le llega eso. Que te corra sangre por las venas, que te la juegues, que digas lo que pensás, no sos una maquinita.

AF: En Argentina, no acá, porque yo acá soy sapo de otro pozo y recién estoy llegando a conocerlos a ustedes y admirarlos también, porque para mí sos un crack realmente. Pero en Argentina, la soberbia del periodismo, creen que tienen una maquinita que les tira verdades por la lengua. Lo que dicen los editoriales, te escriben como si fuesen los dueños, como si Marco Aurelio se hubiese mezclado con Ramsés III. A mí me molesta eso. Yo creo que la gente lo está empezando a vomitar a eso del periodismo, los está empezando a bajar un poquitito del púlpito.

NA: Yo soy mucho de dar opinión y muchas veces terminantes.

AF: El gran quilombo que tiene Javier con el periodismo es que el flaco se les planta. Por ejemplo si Milei fuese presidente de Uruguay estarías a los tiros en X por ahí.

NA: Es que Milei no banca la toma tampoco, ¿no? Es un tipo que si le retrucás se pone loco.

AF: Vos le tiras un fósforo y te devuelve un dragón. Vos le tiras un dragón y te devuelve dos dragones. Y sigue.

NA: En el fondo tiene que haber una humildad y creo que yo en parte la tengo. Yo soy obsesivo ahora mismo con este tema de allanamiento. Uno me dice, pero espera, el proyecto estipula que en el caso de que una mujer, por ejemplo, la estén violando, no se puede entrar. Entonces llamé a un abogado. O sea, yo soy obsesivo, meticuloso, sigo estudiando permanentemente. Entonces, en base a esa inseguridad tengo que tener todo cubierto, construís tu seguridad, provisoria o relativa. Y son todas verdades provisorias, nada es absoluto, pero, bueno, vos te basás en tu laburo. Tiene que haber laburo, no talentear. Eso es lo que marca la diferencia. Hay muchos boliches de “yo pienso esto y aquello” y es una burla del periodismo.

AF: A vos te calienta, te gusta.

NA: Pero soy exigente conmigo y con los demás también, y los que trabajan conmigo lo saben.

AF: ¿No trabajás en una radio tuya y no escribís en lugares tuyos?

NA: No. Yo tengo un programa de televisión y uno de radio. Antes escribía y ahora no escribo. Lo único mío es el tuiter.

AF: Mi pregunta es: yo trabajo en tu casa y vos me decís la pared hay que pintarla de verde y no te la voy a pintar de rojo, pero la verdad es que no tengo ganas ni de pintar la pared. Lo que se le llama línea editorial, todos los medios tienen una línea editorial. Yo me asqueé, y el tema con mi psicoanalista era permanentemente hasta dónde decir sí. Y planteo magia negra, magia blanca. Magia negra es “rompelo a Nacho Álvarez”, hoy hay que romperlo, Nacho Álvarez tiene un problema con este canal y entonces hay que ser críticos con Nacho Álvarez. Es una analogía: si el canal va para este lado y Nacho Álvarez va para el otro nosotros tenemos que marcar que estamos totalmente en contra y con dureza de dónde va Nacho Álvarez. Eso para mí es magia negra. Magia blanca es invitar a Nacho Álvarez, vení, habla, da tu opinión, jamás te voy a intentar cagar. Cierro la idea. Hubo un momento en donde no resistí más tener una línea editorial arriba mío, no lo resistí más. No aguanté más que venga un jefe editorial y diga “sobre este tema político el canal piensa tal cosa”, “sobre esta declaración de Nacho Álvarez el canal piensa tal cosa”. Agarré pateé todo a la puta que lo parió, me fui de ESPN, me fui de Disney con un contrato en dólares, armé mi streaming y digo lo que quiero, literalmente lo que quiero.

NA: ¿Ganás lo mismo o más?

AF: Estoy ganando más, porque empezaron a venirme marcas, se me monetiza. Te pregunto ¿cómo sos vos con la línea editorial?

NA: El primer programa de televisión que hice acá se llamó Zona Urbana, pelotazo de rating, yo veía muchos programas de investigación argentino entonces por primera vez hicimos cámaras ocultas: 30 puntos, una demencia. Cuatro años de Zona Urbana. Nosotros mismos quisimos dejarlo de hacer por un año. Hice otro programa que se llama Pan y Circo con viajes al exterior y queríamos volver a hacer Zona Urbana, y el canal nos dijo, bueno, sí. Al mes me llaman para tener una reunión y me explican por qué no querían que saliera ese programa. Me empezaron a dar excusas que no me cerraban y a la cuarta excusa esta persona empezó a gritar y me aclaró que no querían quilombo. Empezamos en plena crisis antes de que el Frente llegara al poder y nosotros denunciamos las cagadas de los blancos y los colorados. Un día me acuerdo que salíamos de noche y estaba lleno de gente y era gente del Frente Amplio aplaudiéndonos. Ahora yo soy el enemigo del Frente Amplio, porque el frente fue el poder durante 15 años y vos seguís denunciando a los ñoquis y lo que cambió es quiénes eran el poder. Eso para mí es una tranquilidad de conciencia. Pero me dijeron “hasta acá llegó”. Porque “no queremos más quilombo”, porque “ahora el viento sopla para este lado”, porque “ustedes se meten con este con este y con este que incluye empresarios, el fútbol, intereses económicos y políticos” y me quedé sin laburo. Siendo el tipo que más rating generaba en la televisión uruguaya me quedé sin televisión. Pasaron años hasta que volví en el 2012 a canal 4 donde estoy ahora.

AF: Pero eso no es bajada de línea editorial.

NA: Eso es directamente para afuera. Lo que pasa es que nos habían intentado bajar línea y nosotros dijimos que no.

AF: Mi pregunta es como un tipo con tu cabeza, y tal vez esta charla te sirva para que te entre un virus pequeño a tu cerebro, como un tipo con tu cabeza y con tu forma de pensar sigue trabajando para otros.

NA: No. Primero, yo no quiero comprarme problemas, te juro. Y estoy cómodo donde estoy hoy. Trabajo en dos lugares, como en la radio en la que estoy, en Azul, de Grupo Magnolio, y en Canal 4, donde sí puedo hacer lo que quiero y tengo libertad. Y no lo puedo creer, es así, tengo libertad.

Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino con Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez.

AF: Te creo. Hay lugares así.

NA: Si no pudiera hacerlo, te pido los piques y me voy a la mierda.

AF: Yo no pude más. Tampoco es que te bajan línea, hay una fantasía, es que tenés que bajar y romper. No podés escupir un asado. Si mañana Canal 4 piensa que la costanera hay que pintarla de rojo y vos decís no, hay que dejarla de verde ¿cómo se ponen?

NA: Yo creo que en el canal también tuvieron la sabiduría y el profesionalismo de entender que en el fondo esto paga. Que lo otro es la chiquita, que bajar línea es bajar línea, si sabes que Fantino se te va a ir a la mierda o Nacho no te va a transar. Y entonces ¿qué preferís? pensando incluso del lado más egoísta, ¿que se te vaya esto? Porque también es un activo para el canal.

AF: ¿Cómo laburás la búsqueda?, ¿cómo chequeás?, ¿cómo es tu técnica?

NA: Primero tenemos un insumo fundamental, hoy hablamos de la bidireccionalidad, es la gente. Me escribe de la doña que el vecino le hizo no se que, o a fulano que no le pagan porque está en negro hasta uno te tira una puntita y parece que es un acomodo o una tramoya política que empezaste a tirar. De cada mensaje que te llega el 99,9% después quedan a nada. Algunos pueden estar buenos pero no tienes las pruebas suficientes. Yo tengo terrible equipo de periodistas. En Santo y Seña hay periodistas laburando.

AF: ¿Se sabe lo que va a salir este domingo?

NA: En general si. Hubo algunos domingos que no, porque teníamos una que era una bomba y la teníamos que guardar.

AF: El secreto te protege el llamado.

NA: Me llamaron 200 veces los jueces. He tenido juicios, eso es habitual. Acá hubo un caso de la violación del Cordón. La noticia inicial era una chica que había sido violada, un escándalo. Y me llegó la grabación del acto sexual de ese momento donde se escuchaba ella matándose de risa con los demás. Le escribo al que me escribió por Instagram, y empecé a chequear y lo tiré. Hablé con un semiólogo, de la forma que podía asesorarme. Conseguí la pericia forense de la supuesta violación que no indicaba ningún tipo de rastro evidente de la violación tampoco, todas cosas que no habían salido hasta el momento. Desde el Presidente de la República todos estábamos conmovidos, Lacalle sale a hablar, y dijo esto es horrible, una violación en manada como en España. Y yo tenía esta grabación más todo lo que iba encontrando, que me decía, esto no fue violación, esto fue una fiesta consensuada. Y tuve que salir y salí porque sentí que era mi obligación moral. Los legisladores del Frente Amplio juntaron firmas para denunciarme penalmente y me denunciaron penalmente. Me allanaron la radio. Yo me acababa de ir y me llama el productor de la radio y me dice: “está la policía acá y quieren tu celular”. Yo hablando con mi abogado, Andrés Ojeda, que hora es candidato del Partido Colorado, dice “venite para acá”. La justicia pedía mi celular. ¿Y el derecho de la fuente?

AF: ¿No estás amparado constitucionalmente acá?

NA: Teóricamente sí. Pero hubo un fiscal y un juez que se cagaron en la Constitución, ¿te das cuenta?

AF: Perdón, pero chupame un huevo.

NA: Es lo que dije yo: no te doy el celular. Metieron marcha atrás, metieron marcha atrás, un papelón, pero mirá como terminó la película. Los guachos fueron en cana por la supuesta violación. Finalmente, después de toda la investigación terminaron absueltos. O sea, se comieron una cana de garrón, aun cuando yo ya había pasado al aire esos audios y otros datos. Finalmente terminaron absueltos. El padre me llamaba llorando, me agradecía.

Todo bien con el feminismo, con la igualdad, pero ¿la mujer no miente?, ¿todas las denuncias son ciertas? Todo bien con el feminismo, con la igualdad, pero ¿la mujer no miente?, ¿todas las denuncias son ciertas?

AF: ¿Y se comieron cuánto de cana?

NA: Unos meses. Pero el escrache fue total, porque aparecieron con cara, nombre y apellido por todos lados.

AF: ¿Y qué te pasó a vos?, ¿la sociedad que te decía a vos?

NA: Primero me querían linchar. ¿Cómo vas a dudar del relato de la mujer? Otra: el feminismo mal entendido. Todo bien con el feminismo, con la igualdad, pero ¿la mujer no miente?, ¿todas las denuncias son ciertas? Por eso te digo, las obviedades, estamos peleando con obviedades. Obvio que las mujeres mienten y los hombres también mentimos y pueden inventar cualquier cosa. Cuántos casos hay, gente que me escribe y dice no puedo ir a ver mis hijos porque me clavó una denuncia, dice que yo le hice tal cosa y nunca le hice nada, eso también pasa y te ponés de ese lado y viene la maroma, viene toda esa corriente de lo políticamente correcto.

AF: Te gusta pasarla mal, porque te metés en temas...

NA: ¿Pero vos podés hacer otra cosa? Tenés hijos, el día de mañana lo denuncian por violación. Y las mujeres son madres, no ven a sus nietos, las abuelas, porque los padres de pique, de medida cautelar, tienen que estar lejos del hogar. Esto se tiene que cambiar. Hoy la ley de violencia a la mujer en Uruguay dice que no se podrá presentar prueba, ni siquiera puede presentar prueba contra la denuncia de la víctima, pruebas técnicas. La ley dice eso. Ahora sí, están un poco cayendo en la cuenta de lo que hicieron y están reviéndolo y quieren modificarla.

AF: Escuchame, te querían linchar. ¿cómo terminó la historia?

NA: Después de todo eso todos callados la boca. No importa lo que diga, los guachos fueron absueltos por la justicia y yo orgulloso con esa cocarda. Más que el caso es todo el resto: no necesariamente las mujeres que denuncian tienen razón.

AF: Nacho, ¿no estuvieron ustedes también metidos investigando la denuncia a Orsi del ataque sexual?

NA: Sí. Yo primero compré como todos, pude hablar con la transexual que lo denunció a Orsi, porque primero era Romina Celeste que era una transexual conocida acá que decía que había otra que denunció a Orsi. Conseguí hablar con la fulana “Paula” y ella me dijo: “si me hizo esto, me hizo esto”. Yo la estaba grabando por el celular, pasé al aire su grabación, ella me dejó pasar al aire. No aportaba más que lo que se había difundido públicamente: radicó la denuncia contra Orsi. Tenía dudas, algo no me cerraba. De nuevo, una cosa son tus convicciones políticas, tus ideas y otra cosa es el periodismo. Empiezo a dar vuelta para acá y para allá y un día hablando con ella al pasar me dice “ésta” por Romina Celeste. Le pregunto si están peleadas y me dice: “ni me hables, otro día te voy a contar”.

Al otro día la llamo y no me contesta. Hay que tener paciencia en estas cosas y hay que ser bien obsesivo y persistente. Hasta que un día me dice: “si yo te contara, Nacho”. Hasta que un día le dije “voy a dónde estés”. Así fui a levantar al travesti, porque estaba en una esquina, se subió a mi auto y digo: “¿qué pasó?” y me dice: “todo mentira, todo mentira”. Me cuenta que fue porque Romina le dijo que iba a tener fama e iba a tener publicidad. Entonces le dije: “ya tenés que salir a decirlo, si no, vas a ir en cana y no sé si igual no vas en cana”. Pacté una entrevista y salió al aire dando la cara, contando cómo había inventado todo. Está bien, ese es el periodismo, pero yo soy el facho hijo de puta que está contra el Frente Amplio y no sé si me da una entrevista.

AF: Sos bravo, sos picante, vas al frente como un caballo.

NA: ¿Qué harías vos? Lo mismo.

AF: No sé si tengo tus testículos.

NA: Yo me quería morir, quedaba pegado. Pasé a esta mujer al aire y ahora me está diciendo en la cara que es mentira. Menos mal que me lo dijo a mi, porque lo podía haber sacado otro periodista y era “el gil de Nacho compró”. Por suerte se supo la verdad, pobre Orsi no había hecho nada.

Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino con Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez.

AF: ¿Si el Frente gana te preocupa en algo?

NA: La mayor parte de mi tiempo trabajando fue con el Frente en el poder. Eso no me preocupa para nada. Me preocupa porque me parece que es una pérdida de tiempo de nuevo, no va a haber drama pero yo siempre digo lo mismo, ahí tenemos la vara, que no va a haber drama, que no va a haber terremotos no hay que no hacer drama, yo quiero estar lo mejor posible y bueno, me parece que los que hablan un lenguaje acorde a los tiempos que vivimos son en la coalición y tenés gente de derecha, tenés gente de centro izquierda de sentido común. Y el Frente, aparte, está cada vez más escorado de la izquierda hoy ya no está Tabaré Vázquez, ya no está Astori y ese centro más moderado de izquierda perdió y hoy domina el Partido Comunista y el MPP. Volvemos a Venezuela, volvemos al Partido Comunista que cree en la lucha de clases.

AF: ¿Y los sindicatos?

NA: Fernando Pereira que es el presidente del Frente Amplio, antes era el presidente del Pit-Cnt y obviamente que comulgan. Hay otro plebiscito, aparte de esos allanamientos ahora, que nadie quiere que salga ninguno de los candidatos que es el de la Seguridad Social. Se funde el país. Nadie, ni los de Frente, nadie quiere. Pero lo apoya medio Frente Amplio. El Frente tiene ese bolonqui donde el partido comunista, que es uno de los sectores más importantes, con el Partido Socialista, más el PVP más otros, apoyan esta reforma constitucional.

Con ese quilombo interno ¿cómo vas a gobernar después? ¿para dónde va a salir el tiro? También genera esa incertidumbre. Una obviedad más.

AF: Me quedaría horas conversando.

NA: Te voy a invitar a vos ahora.

AF: Escuchame Nacho, planteate seriamente abrir tu conciencia al streaming, sos un tipo para el streaming, quedate en canal 4, quedate haciendo radio, pero abrite, poné tu semilla ahí. Tenés un decir para el streaming. Vos y yo somos una generación que estamos gracias a Dios todavía cerca de los 70, 75 años, que el chabón de 70, el hombre 70, 75 nos conoce y el pendejo de 19, 20, 25 también nos conoce. No se trata el hardware de donde transmita, no se trata de que tengas un micrófono adelante y una pared atrás pintada con ladrillos y un cartel de neón. No importa, se trata de que tu decir, tu discursividad, tu forma, es de streaming. Es tu economía también.

NA: Yo gano muy bien y quiero tener esta calidad de vida. Mi novia vive en Punta del Este, entonces ayer me fui tranquilo, y me vine hoy en la madrugada para saludar.

AF: Si hicieses streaming te hubieses quedado toda la semana con tu novia.

NA: Si, pero de nuevo, hoy no es negocio. Pero vamos a hacer negocio juntos. ¿A quién podría llegar por streaming que hoy no llego por la radio o la televisión?

AF: Te cuento qué me pasó a mi en Argentina, yo tengo mi streaming que es Neura, me aparece un tipo, un español en el celular, soy Álvaro Sancajo y me dice que es la mano derecha de Santiago Abascal de VOX. Lo llamo y me dice que Abascal me vio por el streaming y quiere tener un mano a mano contigo. Ahora viene Bukele, que también vio algunos short de Neura y podría darse. Eso es. No te va a dar una nota Santiago Abascal si solo hablás para un país o una región. Abríte, boludo. Mirá la charla que estamos teniendo, olvidados de que hay una cámara. Abrite, la rompés toda.

Mirá la entrevista completa: