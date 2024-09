Nacho Álvarez confirmó a que partido vota y dijo qué plebiscito espera que se apruebe en octubre

Álvarez confirmó algo que ya había manifestado en las elecciones anteriores, en 2019. "Mi problema no es con la izquierda, de hecho yo voto a un partido que es de centro izquierda, el Partido Independiente, que casi no marca en las encuestas, y siempre lo digo públicamente, pero está en la coalición".

En el pasado ciclo electoral, el periodista había publicado un tuit luego de las elecciones nacionales "Voté al Partido Independiente, y lamento que (Pablo) Mieres no esté en el Senado", dijo en aquel momento en referencia al actual Ministro de Trabajo.

Voté al Partido Independiente, y lamento que Mieres no esté en el Senado. Ah, y el que se calienta pierde. Buenas noches. — ignacio alvarez (@igalvar71) October 28, 2019

En la entrevista con Fantino, Álvarez señaló que a nivel discursivo y político, en su opinión "Estamos anclados en los 60 y en los 70, con los pergaminos más que anticuados, y ahí hay una mezcla de falta de convicciones democráticas, de teorías económicas obsoletas que demostraron que no funcionan. Porque ya está, no funciona en ningún lado el socialismo, no va por ahí, hay que reconocerlo".