La respuesta de Ignacio Álvarez a Mario Saralegui tras sus posteos de este domingo: "Se ve que la copa lo afectó mal"

"Es para dirigir un proyecto socioeducativo que se llama Tendiendo Redes que buscaba el desarrollo integral de los niños a través del fútbol. No lo veo mal. Mario Saralegui, exfutbolista, director técnico, por más que sea manya creo que no le veo ninguna objeción", decía por entonces Álvarez.

Sin embargo, el panelista Alejandro Amaral le acotó: "El tema es la contratación. Se contrata a una empresa en forma directa, el titular de la empresa es Mario Saralegui por $ 116.740 más IVA, al mes para desarrollar el proyecto. ¿Es mucho, es poco? En Artigas es mucho".

Amaral expresó: "También contrataron a la pareja. Como cayó la pandemia, el proyecto no tuvo andamiaje y cuando presentamos el informe lo dieron de baja".

Y Álvarez agregó: "¿Cómo no querés que Mario Saralegui salga a defender a Caram? Una mano lava la otra y las dos lavan a Caram".

La reacción de Mario Saralegui

Tras ese episodio, Saralegui reaccionó este domingo. "Nacho Álvarez a mí no me toques de oído, idiota, qué te crees inteligente, burrito, te doy un mano a mano en el programa que tienes y no te hagas el loquito conmigo que no te conozco ni me importa quien sos, infeliz, respeta a los ídolos, culo cagado bobo y si no cerrá el orto...", escribió en su cuenta de X.

Un hincha de Nacional le preguntó a Saralegui: "¿Cómo anduviste con las horas extras Mariolo? Imagino que no tuviste nada que ver con eso…"

Saralegui respondió: "No, yo nunca fui empleado municipal, contrataron a mi empresa, pero me chupa un huevo".

El líder de Espacio Celeste, Gustavo Torena, el Pato Celeste, le respondió: "Bien metida Mariolo, saludos".

Poco después, Saralegui volvió a la carga: "Nacho Álvarez, manteca cuando quieras al aire hablar de lo que se te antoje me llamas, es linda oportunidad esta semana porque voy a programas de amigos de 40 años de amistad, no de vos que no existís maricón. No te cagues. llámame guapo. Pensar antes de abrir la boca, manteca".

"No me llama se caga, beso a todos va bala", concluyó el exjugador y entrenador de Peñarol.

La respuesta de Nacho Álvarez

Este lunes, Ignacio Álvarez respondió en sus redes a los posteos de Saralegui.

“¿Éste es el señor que Pablo Caram eligió a dedo para educar a los niños en Artigas? ¿Que fue contratado por $116.740 por mes sin licitación a pesar de la observación del Tribunal de Cuentas? ¿Lo que denunciamos en Santo y seña en 2020, y recordé hace dos semanas? ¿Y reacciona así recién ayer?”, señaló el periodista.

“Se ve que la copa lo afectó mal. Va bala”, dijo, en lo que pareció ser una mención a la copa que Nacional le ganó a Peñarol por el Torneo Intermedio este domingo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1820399269704020070&partner=&hide_thread=false Éste es el señor que Pablo Caram eligió a dedo para educar a los niños en Artigas? Que fue contratado por $116.740 por mes sin licitación a pesar de la observación del Tribunal de Cuentas? Lo que denunciamos en Santo y seña en 2020, y recordé hace dos semanas? Y reacciona así… pic.twitter.com/LfWfE0L4Oe — ignacio alvarez (@igalvar71) August 5, 2024

Además, Álvarez dejó un mensaje a una publicación sobre los dichos de Saralegui hacia él: “Y al periodista de El País: no "fulmina" quien quiere sino quien puede”.