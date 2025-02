Joaquín Garlo, el diputado que no esperaba serlo: a los 28 años, se suma a la Cámara Baja

"Me enteré por una llamada telefónica que me hizo el compañero Eduardo Antonini, que es quien fue electo titular de esa banca en diputados por la lista 609 y que debido a la asunción de Alfredo Fratti como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, va a asumir, como suplente, su lugar en la Cámara de Senadores", dice Garlo en entrevista con El Observador.

Tras un par de años, decidió incorporarse al MPP y fue en ese momento cuando empezó su "militancia más intensa". "Empecé a ocupar lugares dentro de la estructura del Frente Amplio, a participar de la Mesa Política Departamental, del Plenario Departamental y de los órganos de dirección, también del MPP", cuenta.

En el año 2015, cuando tenía 18 años, desde el FA y el MPP le propusieron integrar una lista para la Junta Departamental. Siendo electo, tras los comicios, edil suplente por la 609.

Durante los años del segundo gobierno de Tabaré Vázquez se abocó a los temas presupuestales, a la técnica legislativa y empezó a notar la necesidad de prestarle una mayor atención "a la producción legislativa que la Junta Departamental de Maldonado tenía y tiene". En ese periodo integró diversas comisiones sobre derechos humanos, ordenamiento territorial y obras públicas.

En 2020 fue candidato a alcalde por el municipio de Maldonado, integrando la lista más votada dentro del FA y consiguiendo además la única banca frentista en el municipio. También, encabezó la lista 609 a la Junta Departamental, siendo electo edil. Debido a esto, decidió renunciar a su banca en el municipio y durante los últimos 4 años ocupó un lugar en la Junta, integrando varias comisiones y coordinando la bancada del FA, en el primer año de legislatura.

Sin esperarlo, ahora ocupará un lugar en la Cámara Baja como diputado de Maldonado por el Frente Amplio (FA). Con 28 años y una trayectoria de más de 14 años en el partido, el frentista dice que buscará aportar una "perspectiva generacional distinta" dentro de las diversas discusiones que se puedan desarrollar dentro del partido.

El asumir como diputado representa para Garlo una "gran responsabilidad y un gran honor". "Yo siempre tengo muy presente una frase de Artigas que creo que define mucho lo que uno siente cuando pasa a ocupar lugares de responsabilidad pública: 'los cargos que da la patria a sus hijos son de honor y empeño por la pública felicidad'", recuerda.

"El reto está en generar el equilibrio, en no postergar ni dejar de lado la vida social, las amistades, los vínculos, la familia, sobre todo, que es un sostén muy importante", explica porque, aunque la posibilidad existía, el próximo diputado reconoció que personalmente no se esperaba que se diera "ese movimiento" finalmente.

La Junta Departamental como escuela

"La Junta ha sido una escuela fundamental en la que he aprendido varias cosas. Entre ellas fundamentalmente la importancia del respeto y la tolerancia en la discusión política y la necesidad también de estudiar en profundidad los temas para poder llevar adelante de forma correcta la tarea de la representación", cuenta Garlo.

Y agrega que se ha cuestionado muy seguido qué significa el ejercicio de la representación del pueblo, " y en ese sentido he desarrollado una línea de trabajo muy clara, marcada fundamentalmente por el vínculo permanente con la comunidad, el recorrido del territorio, el conocer a las distintas organizaciones de la sociedad civil y el involucrarme también en otros tipos de militancia", señala.

Para Garlo, las mayores enseñanzas que le dejó su etapa como edil departamental fue el aprender a debatir con "fundamentos" y la importancia de "construir un buen vínculo con todos los integrantes de la junta, más allá de las banderas políticas". "Me ayudó a entender y a aprender que hay un trabajo sustancial que no se da necesariamente en el plenario, sino en las comisiones, en el diálogo con los otros partidos", agregó.

"Siempre he apostado y he trabajado en la construcción de los consensos y en el fortalecimiento del diálogo interpartidario como una forma de poder abordar los temas que importan y en definitiva construir las soluciones a las problemáticas e inquietudes de la gente", dice.

Además de estos aspectos, el dirigente frenteamplista señaló que su experiencia dentro de la Junta le permitió entender que la prioridad tiene que estar en "escuchar a la gente", porque el "ejercicio de la representación del pueblo no se puede llevar adelante si no es escuchando a quienes representamos, sin importar el partido político al que pertenezcan, si tiene o no afiliación política".

"La democracia no se agota al elegir cada cinco años a nuestros representantes. Es muy importante que la ciudadanía, durante el transcurso de un periodo de gobierno, participe activamente en los procesos de toma de decisiones y en las discusiones de los asuntos", reflexiona, porque "lo más importante es escuchar no solamente los problemas e inquietudes, sino también las propuestas. Muchas veces surgen de la comunidad las iniciativas, ideas o planteos, que pueden ayudan a la construcción de políticas públicas que sirven para mejorar la calidad de vida de la gente".

El desafío de ser diputado y las propuestas clave

En cuanto a las propuestas, remarcó que uno de los aspectos "centrales" para trabajar en Maldonado es la mejora en materia de servicios e infraestructura, tras el crecimiento demográfico "exponencial" que ha vivido el territorio durante los últimos años, según datos del Censo 2023.

"Ahí hay una serie de ejes centrales que están vinculados a la seguridad pública, a la salud, a la educación y a los servicios e infraestructuras. En esos aspectos vamos a trabajar junto a Marita Araujo, que es la otra diputada electa, y con Eduardo Antonini que va a ocupar la banca en el Senado", afirma.

"La seguridad pública es uno de los temas que más preocupa a la población del Maldonado. Será necesario generar los vínculos y las articulaciones adecuadas con las autoridades del nuevo gobierno para atender esa situación y poder en definitiva mejorar la calidad de vida de la gente", continua.

Hasta el momento, Garlo trabajó "muy de cerca" en el "tema de Punta Ballena", el proyecto inmobiliario que buscaba construir un complejo residencial en una zona de alto valor ambiental de Punta Ballena y que fue finalmente rechazado. Dice que ahora se encuentra ahora cerrando "un ciclo" y poniendo la "mira" en lo que se viene a partir del mes de marzo.

Durante su etapa como diputado por Maldonado, dice, buscará establecer un "vínculo con la comunidad, con los vecinos y vecinas, con las organizaciones de la sociedad y con las distintas instituciones del departamento" para así ejercer de "forma correcta" su función.

"No solamente somos legisladores, no solamente cumplimos una función de contralor de otros poderes del Estado y de otros organismos del Estado, sino también ejercemos el rol de representación de nuestra gente. Entonces ahí creo que radica uno de los puntos fundamentales para el correcto ejercicio de la función parlamentaria, que es el contacto permanente con el territorio y su gente", asevera.

El después

Una vez le toque dejar su lugar como legislador durante el próximo gobierno de Yamandú Orsi, su "meta" es hacer balance y llegar a la conclusión de que su trabajo sirvió para "hacer de Maldonado un lugar mejor y del Uruguay un país mejor".

"Llegar al final y decir que presentamos tales y cuáles proyectos de ley que se terminaron aprobando, que pudimos contribuir en definitiva a la discusión y que colaboramos en la construcción de un buen relacionamiento del sistema político", señala como uno de sus grandes objetivos para cuando termine su etapa como diputado.

"Hoy por hoy, la ciudadanía le exige al sistema político y a sus representantes, levantar la vara en la discusión y en el debate. Exigen no entrar en discusiones sin sentido que muchas veces hacen que se pierda el foco de lo que verdaderamente importa. Esa es una responsabilidad muy grande para quienes estamos en lo pública, el no perder el foco, no entrar en discusiones vacías y no incurrir en ataques personales o en el agravio por el agravio. Creo que la ciudadanía nos exige salir de ahí y poner el foco en los temas que importan", reflexiona.

"El objetivo inmediato es trabajo en esta nueva responsabilidad —como diputado—, asumirla con la mayor convicción y con muchas ganas de trabajar. Luego, al mediano y largo plazo, mi objetivo es seguir aportando al crecimiento del Frente Amplio y Maldonado, pensado que es posible generar una forma distinta de hacer política, donde los jóvenes tengamos más participación y donde el debate sea más fraterno y tolerante", agrega.