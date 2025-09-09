El cálido gesto de Facundo Arana con un técnico de Canal 4 que lo sorprendió con su historia: "Es una especie de mega-bocho mundial"

El actor argentino Facundo Arana se encuentra en plena gira con En el aire –el unipersonal con el que recorre diferentes ciudades del Uruguay– y este fin de semana fue invitado a la mesa de Vamo Arriba en Canal 4 . Sin embargo, fue un gesto fuera del guion del programa que llamó la atención de su visita.

"Tengo que contarles algo porque no quiero olvidarme", dijo el actor después de entrar al estudio y saludar a todo el elenco del programa; los comunicadores Luis Alberto Carballo, Rosina Benenati, Lali Sonsol y los cocineros Marcelo Bornio y Hamilton Prado.

Entonces contó que esa mañana, mientras lo preparaban para la entrevista en un camarín del canal, conoció a "un chabón" que lo sorprendió: el estilista Pablo Vega .

"El Pablo que encuentran todos los días es una especie de mega-bocho mundial que cuando me empezó a contar su vida y dije 'yo no tengo que estar acá en Vamo Arriba, en este lugar se tiene que sentar Pablo y contarnos su vida'. No lo puedo creer, chicos, lo tienen que traer" , le dijo el artista a los conductores del programa que reaccionaron con sorpresa.

"Lo conocemos hace años y no sabíamos nada de eso", respondió Carballo. "De hecho lo tendríamos que sentar en ese lugar a Pablo", sugirió el artista cuando se sentó a la mesa y vio que había una silla vacía. De acuerdo con la sugerencia del invitado, Vega se sumó a la conversación hacia el final de la nota. "Estoy acá porque lo pidió Facundo. La verdad es que es una sorpresa para mí también. Quiero decir que es la primera vez que estoy en un canal de televisión en cámara, ¡me pusieron un micrófono por primera vez en siete años!", contó.

Arana entonces expresó que en "cinco minutos de indagar un poco" en la historia del estilista vio que "tiene la vida más fascinante que se puedan imaginar" y señaló, por ejemplo, el tiempo en el que estudió Química y también cuando quiso ser técnico forense.

"No se por qué Facundo cree que tengo una vida fascinante, es una vida como la que ustedes tienen en su casa", comentó el estilista del canal y valoró el camino por el que llegó a trabajar en ese lugar: "Tuve la posibilidad de visualizar algo que quería, que era trabajar en un canal de televisión, y eso lo pude lograr".

En el final de la entrevista Arana interrumpió con delicadeza a Sonsol, que leía una a una las fechas de los próximos shows de su unipersonal para llevar la atención de los últimos minutos del programa de vuelta al estilista del canal: "A través de Pablo, (quiero) mandarle un abrazo grande a toda la gente que está detrás de cámaras que todo el tiempo está ayudando y son la parte que tracciona todo un equipo", dijo.

Un fragmento del programa fue compartido en las redes del canal y la sección de comentarios se llenó rápidamente de comentarios hacia el estilista.

"Pablo es lo más", comentó Florencia Infante mientras Giannina Silva le dedicó un "te amo". "Qué grande Pablito", escribió Darío Kneubuhler y la cantautora Florencia Núñez agregó: "Sos muy crac Pablo!".