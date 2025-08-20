"La estoy gozando mal": Nacho Álvarez chicaneó a Peñarol por la eliminación, pero reconoció que "lo afanaron"

La derrota de este martes de Peñarol ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores dejó, como suele suceder cuando un grande uruguayo queda eliminado de un torneo internacional, decepción para sus hinchas y regodeo para el tradicional rival. Uno de los hinchas de Nacional que se hizo eco de la eliminación fue Ignacio Álvarez , que en su cuenta de X aseguró que está "gozando" la derrota aurinegra.

"La verdad que como tantos hinchas de los grandes, hoy la estoy gozando mal ", escribió el periodista y conductor de La Pecera, en Azul FM , pero rápidamente aclaró que igual consideró que a Peñarol "lo afanaron" al cobrarle un penal en contra.

"Pero no por eso dejo de reconocer que a Peñarol lo afanaron. Un penal inventado donde por lo menos el VAR debió llamar al juez para que viera la jugada ", siguió.

Esas cosas sí que calientan, y huelen feo. — ignacio alvarez (@igalvar71) August 20, 2025

La incidencia mencionada por el periodista refiere a un penal pitado por el árbitro Wilmar Roldán a Emanuel Gularte por un antebrazo en la espalda a Adrián "Maravilla" Martínez, quien se dejó caer aparatosamente. La situación, que derivó en el segundo gol del equipo argentino, fue señalada y criticada por hinchas e integrantes del plantel aurinegro.

"Desde mi punto de vista no fue porque si vas a cobrar ese penal, tenés que cobrar diez penales por partido", expresó, por ejemplo, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, en la conferencia de prensa luego del partido.