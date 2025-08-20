Dólar
/ Cultura y Espectáculos / FÚTBOL

"La estoy gozando mal": Nacho Álvarez chicaneó a Peñarol por la eliminación, pero reconoció que "lo afanaron"

El conductor de La Pecera escribió en su cuenta de X que lo que le pasó a Peñarol ante Racing "calienta y huele feo"

20 de agosto 2025 - 11:53hs
Entrevista Ignacio Álvarez
Foto: Leonardo Carreño

"Pero no por eso dejo de reconocer que a Peñarol lo afanaron. Un penal inventado donde por lo menos el VAR debió llamar al juez para que viera la jugada", siguió.

