¿Partidos del Mundial 2026 en vivo en YouTube? Histórico acuerdo entre FIFA y la plataforma de videos

YouTube y la FIFA anunciaron un acuerdo por el que la plataforma de videos transmitirá varios momentos del Mundial de México, Canadá y EEUU . Por primera vez, la FIFA tendrá a YouTube como canal central tanto para medios de comunicación como para creadores de contenido.

La novedad más concreta del acuerdo es que, por primera vez en la historia del torneo , los socios de medios oficiales (es decir los dueños de los derechos) podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales de YouTube. Hasta ahora, esa posibilidad no existía en la competición.

El acuerdo también habilita a los socios de medios a transmitir partidos completos —un número selecto, según el comunicado— en sus canales de la plataforma. Además, podrán publicar resúmenes extendidos, imágenes detrás de escena, Shorts y contenido de video bajo demanda.

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Junto a los medios, un grupo global de creadores de YouTube tendrá acceso sin precedentes a los partidos. Según el comunicado de YouTube, su rol no será solo reaccionar al juego sino aportar análisis tácticos, historias humanas y contenido detrás de escena.

La FIFA también anunció que liberará contenido de su archivo digital en su canal oficial de YouTube, incluyendo partidos históricos completos. Ese material estará disponible incluso antes de que comience el torneo, y los creadores podrán usarlo como parte de la promoción de la competencia.

"Al destacar el contenido premium de la FIFA y abrir nuevas oportunidades para socios de medios y creadores, este acuerdo conectará a los fans globales de formas nunca antes vistas", dijo Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, en el comunicado publicado el 17 de marzo.