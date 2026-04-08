Un adolescente de 14 años se encuentra grave luego de sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba rugby

Un adolescente de 14 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir una descarga eléctrica en el Carrasco Polo Club , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El incidente se desarrolló dentro del centro deportivo ubicado en las inmediaciones de la calle Servando Gómez .

Allí el personal policial se entrevistó con un hombre de 48 años, gerente del lugar, quien relató que el hecho tuvo lugar cuando el menor estaba practicando rugby .

Accidente laboral fatal en Lavalleja: un joven de 19 años murió aplastado por un tractor en establecimiento rural

Accidente fatal en Montevideo: un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector en el Centro

En cierto momento, el joven fue a buscar una pelota cruzando un alambrado de la zona y recibió una fuerte descarga .

Rápidamente, personal de emergencia móvil acudió al lugar y, luego de brindarle los primeros auxilios, lo trasladó a un centro médico cercano donde fue estabilizado tras sufrir un paro y ser reanimado.

Por estas horas, y según informó la Policía, la víctima se encuentra en "estado grave" pero "estable", aún en CTI.

A la escena de los hechos concurrió personal de UTE, efectivos de Policía Científica y de la Dirección Nacional de Bomberos.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, que dispuso las pericias correspondientes del caso. El hecho permanece aún bajo investigación.