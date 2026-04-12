Oddone aseguró que el gobierno está trabajando en "hacer que la canasta de consumo sea más accesible"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , afirmó en rueda de prensa que el gobierno de Yamandú Orsi trabaja para establecer una canasta de consumo que sea más accesible para la gente .

En declaraciones citadas por Telenoche (Canal 4), el jerarca ministerial afirmó que bajar el costo de vida es "siempre" uno de los principales "objetivos del Ministerio de Economía" .

En cuanto a esto, Oddone señaló que la actual administración está "particularmente centrada" en que "muchos productos de la canasta básica de consumo" puedan llegar a los ciudadanos "de una manera más barata".

"Tanto las políticas del Ministerio de Economía como las acciones de Defensa del Consumidor, Aduanas y demás están fuertemente orientadas a hacer que la canasta de consumo sea más accesible y que esté más relacionada con los ingresos ", aseveró.

Además, aseguró que están focalizados también en "sostener" la calidad de empleo y los salarios para permitir que la gente pueda contar con los "ingresos suficientes" para costearse su vida, "aunque los precios sean elevados".

Oddone, junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, participó este domingo en la feria de Peñarol "escuchando e intercambiando con los vecinos y vecinas" del lugar, según compartió el Movimiento de Participación Popular (MPP) en su cuenta de X.