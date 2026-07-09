Las muertes en el tránsito cayeron 12,5% en el primer semestre, pero las motos siguen concentrando la mitad de los fallecidos

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) presentó el Informe Semestral de Siniestralidad Vial correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026, en el que reportó una reducción de las muertes, los siniestros de tránsito y las personas lesionadas en comparación con el mismo semestre del año anterior.

Según el informe, durante los primeros seis meses del año fallecieron 217 personas en siniestros de tránsito , frente a las 248 registradas en igual período en 2025, lo que representa una disminución del 12,5% .

Además, contabilizaron 10.648 siniestros de tránsito, un 3,4% menos que los 11.025 registrados en el primer semestre del año pasado.

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En tanto, la cantidad total de personas lesionadas descendió 4,5% , al pasar de 14.011 en 2025 a 13.381 en 2026.

El informe señala que los heridos graves disminuyeron 2,7%, con 1.939 casos registrados en el primer semestre de 2026 frente a los 1.993 del mismo período de 2025. Por su parte, los heridos leves se redujeron 4,6%, al pasar de 11.770 a 11.225 personas.

La UNASEV destacó que el primer semestre de 2026 mostró una "reducción en la cantidad de personas lesionadas y fallecidas en siniestros de tránsito respecto al mismo período del año anterior".

Jóvenes y motociclistas concentran la mayor parte de los lesionados

El informe también detalla las principales características de la siniestralidad registrada durante el semestre.

Casi seis de cada diez personas lesionadas son hombres y el 45% tiene entre 15 y 29 años. Dentro de ese grupo, las personas de entre 20 y 24 años representan el 18% del total de lesionados.

Las motocicletas continúan siendo el medio de transporte con mayor participación en los siniestros. El 64% de las personas lesionadas circulaba en moto al momento del hecho y ese grupo concentra el 50% de las personas fallecidas.

En tanto, el 21% de los lesionados viajaba en auto o camioneta, el 7% era peatón y el 8% restante se desplazaba en otros medios de transporte.

De acuerdo con el informe, el 55% de las personas fallecidas en siniestros de tránsito se registró en jurisdicción departamental, mientras que el 45% restante ocurrió en jurisdicción nacional.

La presentación del informe se realizó en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva con la presencia de los integrantes de la Junta Nacional de Seguridad Vial, integrada por los subsecretarios de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Salud Pública y Educación y Cultura.