Nuevas reglas para urbanizar en la zona de Laguna del Sauce: las claves del plan territorial que está a estudio y la "novedad" que propone

Hace 11 años la Laguna del Sauce , principal fuente de abastecimiento de agua potable de todo Maldonado , sufrió una crisis que afectó el suministro en el departamento .

Desde entonces, se han estado formulando distintas soluciones que podrían desembocar pronto en la aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial en la Junta Departamental.

El plan comprende más de 700 kilómetros de cuenca y pretende establecer reglas generales para la urbanización en esta zona. La iniciativa cuenta con el visto bueno de todos los partidos con representación política en Maldonado.

El proyecto supone novedades a escala nacional, como las Reservas Departamentales Naturales Privadas y también otras cuestiones como fajas de protección terrestre de distintos anchos a los costados de los cuerpos de agua. El plan dividiría la cuenca en cuatro partes , con exigencias distintas, pero con algunas prohibiciones en común como la ganadería en modalidad de producción de carne por animales encerrados en corrales .

Con esta nueva legislación, los sectores serían: cuenca alta, media, baja y herbáceo forestal.

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Cuenca alta: sería un sector ambiental que comprende un mosaico dominante de lomadas y sierras, con presencia de forestaciones industriales y de pastizales, es vertebrada a nivel vial por la Ruta 60.

Cuenca media: sería un sector ambiental que comprende un mosaico dominante de lomadas, con presencia de actividades agrícolas y en menor medida de rurales turísticas, es vertebrada a nivel vial por las Ruta 9 y por la Interbalnearia.

Cuenca Baja: sería un sector ambiental que comprende la costa de la laguna incluida diversas planicies de inundación y adyacencias en los tramos inferiores de los principales cursos de agua afluentes como los arroyos Pan de Azúcar, del Renegado, del Sangrado, del Salto del Agua, del Sauce y otros.

Herbáceo Forestal: sería un área de antropización rural turística de urbanización e infraestructuras, que comprende la costa sur y este de las lagunas del Sauce, del Potrero, y de los Cisnes, sus planicies y adyacencias, hasta las estribaciones del oeste de la Sierra de la Ballena. En esta zona, por ejemplo, se encuentra el Aeropuerto de Punta del Este.

La gran novedad del plan

Laguna-del-Sauce-(2) Ministerio de Ambiente por situación en Laguna del Sauce MINISTERIO DE AMBIENTE

Las Reservas Departamentales Naturales Privadas, la gran novedad del plan, permite a los propietarios urbanizar en el suelo rural productivo a cambio de que otra parte del terreno esté dedicado a la conservación. Para ampararse en este régimen se debe contar con una superficie mínima de 100 hectáreas, que el área de conservación sea mayor o igual al 80% del conjunto y que el área de implementación sea menor o igual al 20% del total, siempre y cuando sea menor a 30 hectáreas.

El área de conservación será un ámbito con restricciones para funciones ecológicas con la categoría de suelo rural natural, en la que solo se habilitarán senderos de interpretación, puesto de avistamiento de aves o algún lodge u hotel de campo con un área máxima edificada de 500 metros cuadrados.

En contrapartida, el área de implantación será en suelo de categoría rural productivo y podrá tener edificaciones, caminos, sectores pavimentados y estacionamientos abiertos, entre otras cuestiones.

En cuanto a las construcciones en esta zona, el área máxima edificable será de 1.000 metros cuadrados. La misma normativa establece que el Factor Ocupación del Suelo (FOS) será menor o igual al 20%, el Factor Ocupación Total (FOT) será menor o igual al 30% y el Factor de Impermeabilización del Suelo será menor o igual al 30%. Tampoco se permite el vertido directo a cursos de agua, de aguas residuales tratadas, entre otras normativas.

La reserva "será expresamente homologada u observada" por la Comisión de Seguimiento del Plan que crea esta normativa. A su vez, luego "de obtener la autorización de la fase preliminar", continúan los trámites en la intendencia en los que se deberá presentar un Plan de Manejo de esta reserva.

La directora general del Departamento de Gestión Territorial de Maldonado, Soledad Laguarda, dijo que esta es una figura que "no existía en Maldonado ni en el país" y que el objetivo es "provocar que se realicen reservas". En este sentido, la directora de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Paola Florio, agregó que es "la primera vez que aparece este modelo" y que "podría ser replicable" a otros departamentos.

Tutelas hidrobiológicas: qué se puede y qué no alrededor de cuerpos de agua

Laguna del Sauce, departamento de Maldonado Laguna del Sauce, departamento de Maldonado Foto: portal Cuenca Laguna del Sauce

El Plan de Ordenamiento Territorial determina, a modo general, fajas de protección de diversos anchos para los cursos y cuerpos de agua dependiendo de su relación con la laguna.

Los cursos de agua tributarios directos a la laguna tendrán 50 metros a partir del eje medio del cauce o igual al corredor vegetal cuando este supere esta distancia.

Los afluentes de los tributarios a la laguna tendrán 25 metros a partir del eje medio del cauce o igual al corredor vegetal cuando este supere esta distancia.

Los restantes cursos de agua tendrán 10 metros a partir del eje medio del cauce o igual al corredor vegetal cuando este supere esta distancia.

Para la laguna propiamente dicha, se dispone una faja continua de 200 metros de ancho en torno al cuerpo de agua en su situación embalsada medida desde la cota correspondiente a +6.63 metros en la escala Wharton.

Los suelos que entren dentro de estas fajas de protección serán categorizados como rural natural, excepto los suelos urbanos y suburbanos. En estos suelos rurales naturales se imponen distintas restricciones:

Se conservarán sus bosques nativos, en caso de existir

Se prohíbe deteriorar el tapiz vegetal

Se prohíbe en zonas de humedales el relleno, desecación, drenaje u obras análogas

No se permite cultivo, laboreo o movimiento de tierra cuando no se trate de actividades de restauración o recomposición de la franja de protección hidrobiológica

No se permite la quema de vegetación

Se prohíbe el depósito de sustancias peligrosas

Se reducirá la actividad ganadera

No se permitirán forestaciones industriales ni cultivos agrícolas

Se prohíbe el uso de agroquímicos en todas sus modalidades de aplicación

La subdivisión de padrones solo será permitida si más del 50% de la superficie de cada nuevo lote derivado se encuentra fuera del área tutelada.

Limitación de nuevas edificaciones, que contarán con saneamiento fuera del área tutelada y que requerirán un previo estudio ambiental presentado a la intendencia con la aprobación de la Comisión de Seguimiento

No se realizarán nuevas prospecciones y exploraciones mineras que las autorizadas con anterioridad a la puesta en vigencia de este plan

La jardinería deberá ser sustentable

Exigir medidas de contingencia del aeropuerto en función de su potencial impacto en la laguna

Mucha agua abajo del puente: cómo fue la evolución del plan de la laguna

Laguna del Sauce, departamento de Maldonado Laguna del Sauce, departamento de Maldonado Foto: Intendencia de Maldonado

La Laguna del Sauce es conocida por abastecer de agua potable a las ciudades de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis y Balneario Solís. Pero en abril de 2015 llamó la atención por la proliferación de cianobacterias que desembocó en "agua con gusto a tierra".

Dos meses después, la por entonces Dinama aprobó un Plan de Acción con 12 medidas para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad como fuente de agua potable de la cuenca.

La décima medida del Plan de Acción consistía la elaboración y aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial para la cuenca, la cual carecía de este y se regía por directrices de ordenamiento territorial que se establecieron para todo Maldonado en 2010.

El documento fue elaborado por la Intendencia de Maldonado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y contó con aportes de diferentes municipios, de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce y otros actores locales.

En 2023, el expediente llegó a la Junta Departamental de Maldonado y ya con Miguel Abella como intendente se hizo hincapié en que se reactivara el tema en varias comisiones a la vez. Los ediles del oficialismo y de la oposición se encaminan a votar su pase al plenario.