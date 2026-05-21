Fenicio eShow 2026: el evento que mostrará cómo la inteligencia artificial está transformando el eCommerce en Uruguay

Fenicio eCommerce, plataforma líder en comercio electrónico de Uruguay, celebrará la quinta edición de Fenicio eShow, el encuentro gratuito de todo el ecosistema de eCommerce , en el que habrá charlas sobre nuevas tendencias, exposiciones de casos reales, demostraciones en vivo e instancias de networking entre los asistentes.

“Seguimos enfocados en consolidar a Fenicio eShow como una instancia clave del ecosistema, logrando que la gente quiera volver año tras año y que el evento sea realmente fructífero tanto para asistentes como para sponsors”, afirmó Carolina Maubrigadez , Marketing & Communications Leader de Fenicio eCommerce.

Además, comentó que apuntan a superar la concurrencia de la edición pasada, que reunió a 900 personas, entre trabajadores de tiendas en línea, profesionales del marketing, retailers que buscan mejorar sus ventas digitales y demás público interesado.

El evento tendrá lugar en Movie Montevideo Shopping el jueves 18 de junio, de 08:30 a 13:35 horas, donde también habrá una feria con stands en la que se podrá recibir asesoramiento personalizado y conocer soluciones diversas para la operativa en el comercio electrónico.

Maubrigadez destacó que Uruguay “pasó de una etapa más exploratoria a una de consolidación” del eCommerce y que, para la mayor parte de sus clientes, este “dejó de ser un proyecto secundario y pasó a ser un canal central en la facturación y rentabilidad de los negocios”.

“Vemos varias tendencias claras en la evolución del comercio electrónico en Uruguay y la región. Entre ellas, una mayor importancia de la logística como diferencial competitivo, la automatización de procesos, el crecimiento de la personalización basada en datos y el avance de la inteligencia artificial en distintas capas del negocio. También hay una mayor exigencia del consumidor, lo que obliga a las marcas a ser más eficientes y ofrecer mejores experiencias”, expresó.

En cuanto a la conformación de la agenda de la jornada, explicó que siempre se apuesta por la diversidad de contenidos, incorporando este año charlas de empresas que se integraron a su plataforma de eCommerce recientemente y que tendrán conferencias por primera vez en el evento, como Hellotext y Dialecto.

Martín Caetano, CEO de Hellotext, abrirá la jornada presentando “Tu eCommerce no tiene un problema de canales: tiene un problema de decisiones”. Por parte de Dialecto, expondrá Gonzalo Mordecki, su CEO y cofundador, quien dará una charla sobre cómo llevar a cabo una estrategia en WhatsApp para eCommerce.

Asimismo, disertarán Claudio López, gerente de Consultoría de Urudata, con “Si vis pacem, para bellum” (“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”); Melina Campanella, directora de Not Ordinary Agency, con “Marketing 360°: Caso de éxito en moda”; y Aghop Bogosian, de Fenicio eCommerce, que presentará el caso de éxito de Tienda Porto.

La vocera de Fenicio sostuvo que en las últimas ediciones notaron el crecimiento del interés en temáticas como la automatización, data, personalización y, más recientemente, inteligencia artificial aplicada al negocio. “El gran desafío ahora no es entender qué es la IA, sino cómo integrarla de forma eficiente en la operación diaria para generar resultados reales”, dijo.

En este sentido, el primero de tres workshops se titula “Del dato suelto al contexto completo: cómo la AI está cambiando la relación con el cliente”, y estará a cargo de Guzmán Valdés, Country Manager para Uruguay y Paraguay de Data4Sales.

El segundo workshop que se desarrollará a lo largo de la jornada estará a cargo de Graciela Olmedo, Global Head of Sales Operations en icomm, quien dictará “Estrategias prácticas para tu negocio omnicanal”. La instancia de workshops se completará con una presentación a cargo de Torem.

“Además, sumamos un formato nuevo de ‘elevator pitch’, con Mara Machado, Regional Growth and Business Development Manager de HOP Envíos, y Nicolás Bernal, CEO y Co-founder de Searchmind, para presentar soluciones de forma ágil y dinámica”, contó.

La responsable de Marketing de Fenicio enfatizó el valor del networking, que cobra protagonismo en el desayuno de bienvenida y los coffee breaks del encuentro. “Estos espacios permiten generar vínculos, intercambiar experiencias reales y construir comunidad. Muchas veces las decisiones más importantes, las alianzas o los aprendizajes más valiosos surgen en conversaciones cara a cara que no se dan en otros contextos”, afirmó.

“La experiencia en todos estos años en Uruguay nos enseñó que el crecimiento del ecosistema se potencia cuando las marcas, los partners y los diferentes profesionales se encuentran, comparten y aprenden juntos. Ese espíritu es algo que queremos replicar en Paraguay”, agregó. Esta apuesta se materializa en la celebración del primer Fenicio eShow del país, el 4 de agosto, una instancia que desde la empresa esperan que sea “una herramienta para dinamizar el mercado”.

La plataforma llegó al mercado paraguayo en 2023, donde actualmente cuenta con más de 35 clientes y hay “un ecosistema en plena expansión, con marcas que están dando sus primeros pasos o acelerando su desarrollo digital”.

“Entendimos que había una oportunidad clara de aportar valor desde el contenido y la construcción de comunidad”, concluyó Maubrigadez.

Los cupos para la edición uruguaya del Fenicio eShow 2026 son limitados, por lo que es obligatorio realizar la inscripción gratuita en el siguiente link.