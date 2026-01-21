Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

El influencer "Zazza el italiano" recorrió el "picante" barrio de Cerro Norte y se escandalizó por los precios del supermercado en Uruguay

"Hay un fenómeno en Uruguay que es totalmente inexplicable para mí. Estoy hablando del supermercado", dijo el italiano sobre el costo de los productos en comparación con su país

21 de enero 2026 - 18:51hs
Zazza el italiano en Cerro Norte

Zazza el italiano en Cerro Norte

Foto: captura Youtube

El influencer y youtuber italiano Zazza, cuyo canal en esa plataforma cuenta con más de tres millones de suscriptores, visitó Uruguay recientemente y recorrió el barrio Cerro Norte, al que catalogó de "picante" y en niveles similares a las villas de Argentina.

También fue al supermercado y se escandalizó por los altos precios de los productos, que en comparación con su país cuestan varias veces más.

El video del influencer –conocido por dedicarse a recorrer zonas peligrosas en todo el mundo y grabar videos de sus experiencias– se publicó hace tres días en Youtube y ya cuenta con más de 980 mil visualizaciones. Se titula: "En Uruguay si te equivocas de calle te matan".

Embed - EN URUGUAY SI TE EQUIVOCAS DE CALLE TE MAT4N

Zazza, cuyo nombre verdadero es Federico Zompichiatti, recorrió el barrio junto al youtuber uruguayo Armandonis y vecinos de Cerro Norte, quienes lo acompañaron en la visita.

"Uruguay ninguna broma eh, estoy un poco en shock. Pensaba aburrirme y wow, es picante, picante, niveles Argentina", se oye decir al influencer italiano en una parte del video, cuya extensión total es de 31 minutos.

Zazza describió a Cerro Norte como una de las "top cinco" zonas "más peligrosas" de Montevideo, una ciudad que tiene concentrada en la costa los "barrios más ricos", pero en la periferia "mucha pobreza".

"Luego te vas alejando y ahí puedes ver muchísima pobreza, y sabemos que está casi siempre ligada a delincuencia", explica el youtuber en el video.

El italiano se mostró sorprendido por la cantidad de autos abandonados en Cerro Norte, además de la basura.

"El barrio con más coches abandonados que he grabado en los últimos meses", dice en el video. Y agrega: "Toda la basura, este lío... Un poquito chungo".

Sobre las casas, dijo que son "todas pequeñas" y construidas por sus propios habitantes. "Perforaciones de bala por todos lados", describió también sobre el paisaje en el barrio.

Los precios del supermercado en Uruguay

Al margen de la recorrida por Cerro Norte, Zazza comentó en el video lo sorprendido que quedó con los precios en Uruguay.

"Hay un fenómeno en Uruguay que es totalmente inexplicable para mí. Estoy hablando del supermercado. Te vas a comprar una espuma de barba y te cuesta 15 dólares, cuando cuesta 2 en Italia", apuntó.

Y contó que había ido a hacer las compras y que el shampoo de su novia costaba seis dólares, cuando en su país salía cuatro.

Fue entonces que se dirigió a sus acompañantes uruguayos y les preguntó cómo hacían para sobrevivir.

"No entiendo como un sueldo medio de 500 o 600 dólares al mes te permite comprar lo básico en la compra de supermercado. La leche de avena 6 dólares, cuesta 95 céntimos en Italia o en España. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis cuatro trabajos? ¿Vendéis droga todos?", bromeó.

