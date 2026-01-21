Pareja de ancianos de 90 y 91 años fueron encontrados muertos en Maldonado: la Policía apunta a un femicidio y posterior suicidio

Una pareja de ancianos de 90 y 91 años que residían en Las Cañas , en el departamento de Maldonado , fueron encontrados muertos en su casa . La Policía apunta a la hipótesis –casi confirmada por pericias– de que se trató de un femicidio con posterior suicidio , aseguró en diálogo con Cadena del Mar el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.

La pareja era de nacionalidad checa y, según detalló Trezza, no existían denuncias previas de violencia . Desde hacía 20 años que vivían en la zona y el lunes habían merendado con un matrimonio amigo, que también reside en el lugar.

Ese día, contó el jefe de Policía de Maldonado, el matrimonio acordó con la pareja de ancianos que los pasaría a buscar para ir a una consulta médica este miércoles .

MALDONADO Policía investiga muerte de dos adultos mayores en Maldonado: uno de ellos tenía un arma de fuego en la mano

Cuando el matrimonio llegó a la casa, ubicada sobre la Ruta 39, encontró a los dos ancianos muertos sobre la cama. Ambos habían sufrido disparos y el arma estaba en el lugar.

"Todo hace pensar, por los indicios levantados, que se trata de un femicidio y posterior suicidio", dijo Trezza. Y agregó que la forma en la que se produjeron los disparos, algo que fue analizado por Policía Técnica, confirma esa hipótesis, aunque resta la validación de los forenses.

"No había ningún desorden en la finca, había dinero en el lugar, no hay nada anormal, salvo la propia escena del hecho. Nada hacía presumir a ningún amigo o allegado que se diera este desenlace, sí estaban esos problemas de salud del masculino que se quejaba mucho de dolores en la columna", agregó el jefe de Policía.