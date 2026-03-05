Multas: cuáles son los radares de Maldonado que podrían cambiar de lugar y dónde se instalaron nuevos equipos

La Intendencia de Maldonado avanzó con la instalación de nuevos radares de control de tránsito, al tiempo que evalua reubicar equipos a otras zonas del departamento.

Así lo indicó el director del Departamento de Movilidad local, Juan Pígola , en diálogo con el medio local FM Gente. "Es increíble cómo cambian los comportamientos a partir de los radares, cosa que no debería ocurrir así”, subrayó.

Conforme a las declaraciones del funcionario, el emplazamiento de los nuevos equipos responde a un plan de fiscalización fija en avenidas y rutas donde se detectaron excesos de velocidad y aumento de siniestralidad.

¿Cuáles son los radares de Maldonado que podrían cambiar de lugar y dónde se instalaron nuevos equipos?

Pígola señaló que los nuevos radares fueron colocados en Av. Francia y Camino a la Laguna, así como en la Ruta 39 a la altura de Canteras de Marelli. “Son lugares que habíamos visto que estaban dando problemas. Inclusive se convirtieron en puntos críticos de siniestralidad que tenemos que tratar de controlar”, afirmó.

En la misma linea, el funcionario indicó que en Marelli la velocidad máxima se mantendrá en 75 kilómetros por hora, mientras que en los otros dos puntos el límite será de 60. Según explicó, la mejora en el estado de algunas avenidas derivó en un incremento de conductas imprudentes.

También anunció intervenciones frente al Ancap de Solanas y el complejo turístico de la zona, con semáforos en ambos lados para facilitar el ingreso desde la Ruta 12, los giros a la izquierda y los cruces peatonales.

image Pan de Azúcar

En relación con futuras instalaciones, el titular del Departamento de Movilidad anticipó que existen estudios en curso fuera de la capital departamental, entre ellos en Pan de Azúcar. “Podemos desactivar algunos y volverlos a activar en otro lugar, como estaba previsto. Es tratar de cubrir esos puntos que nos complican”, apuntó.