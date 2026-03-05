Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / TRANSITO

Multas: cuáles son los radares de Maldonado que podrían cambiar de lugar y dónde se instalaron nuevos equipos

El emplazamiento de los equipos responde a un plan de fiscalización fija en avenidas y rutas donde se detectaron excesos de velocidad y aumento de siniestralidad.

5 de marzo 2026 - 11:29hs
radares maldonado

La Intendencia de Maldonado avanzó con la instalación de nuevos radares de control de tránsito, al tiempo que evalua reubicar equipos a otras zonas del departamento.

Así lo indicó el director del Departamento de Movilidad local, Juan Pígola, en diálogo con el medio local FM Gente. "Es increíble cómo cambian los comportamientos a partir de los radares, cosa que no debería ocurrir así”, subrayó.

image
Radares en Maldonado

Radares en Maldonado

Conforme a las declaraciones del funcionario, el emplazamiento de los nuevos equipos responde a un plan de fiscalización fija en avenidas y rutas donde se detectaron excesos de velocidad y aumento de siniestralidad.

"Falta compromiso de cada uno de nosotros para cuidarnos a nosotros mismos”, comentó.

¿Cuáles son los radares de Maldonado que podrían cambiar de lugar y dónde se instalaron nuevos equipos?

Pígola señaló que los nuevos radares fueron colocados en Av. Francia y Camino a la Laguna, así como en la Ruta 39 a la altura de Canteras de Marelli. “Son lugares que habíamos visto que estaban dando problemas. Inclusive se convirtieron en puntos críticos de siniestralidad que tenemos que tratar de controlar”, afirmó.

En la misma linea, el funcionario indicó que en Marelli la velocidad máxima se mantendrá en 75 kilómetros por hora, mientras que en los otros dos puntos el límite será de 60. Según explicó, la mejora en el estado de algunas avenidas derivó en un incremento de conductas imprudentes.

Embed

También anunció intervenciones frente al Ancap de Solanas y el complejo turístico de la zona, con semáforos en ambos lados para facilitar el ingreso desde la Ruta 12, los giros a la izquierda y los cruces peatonales.

image
Pan de Azúcar

Pan de Azúcar

En relación con futuras instalaciones, el titular del Departamento de Movilidad anticipó que existen estudios en curso fuera de la capital departamental, entre ellos en Pan de Azúcar. “Podemos desactivar algunos y volverlos a activar en otro lugar, como estaba previsto. Es tratar de cubrir esos puntos que nos complican”, apuntó.

