/ Nacional / CONVENIO

Descuento en pago de multas: cómo acceder al 50% de bonificación en infracciones a la hora de pagar la patente

El nuevo sistema exige que las multas sean pagadas junto con la patente, con la opción de aplicar los descuentos establecidos

5 de marzo 2026 - 8:28hs
autos, transito, velocidad, radar, patente de rodados.
Foto: Leonardo Carreño.

Lo que importa de los descuentos

A partir de este mes, los conductores que paguen la patente bimensualmente podrán acceder a descuentos en las multas de tránsito. Estos descuentos son del 50% para quienes hayan pagado la patente anualmente y del 30% para quienes elijan el pago bimensual. Los descuentos se aplican a todas las multas, sin importar el año en que se cometieron, y están disponibles directamente en la página de Sucive al momento de realizar el pago.

Contexto

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) implementó esta medida para incentivar el pago de las multas y facilitar su regularización. Antes del 1° de marzo, los conductores podían pagar la patente sin tener que saldar las infracciones. Ahora, el sistema exige que las multas sean pagadas junto con la patente, con la opción de aplicar los descuentos establecidos. Esta medida afecta tanto a los que pagan la patente anualmente como a los que lo hacen de manera bimensual.

Cómo sigue

Los conductores que deseen aprovechar los descuentos pueden hacerlo directamente a través del sistema de Sucive. Si prefieren realizar un convenio presencial para saldar las deudas, deberán acudir a la Intendencia donde está empadronado el vehículo o donde se emitió la licencia de conducir. En este caso, solo se aplicará el descuento del 30%.

Si decides pagar la patente y las multas en línea, los descuentos se aplicarán automáticamente. Los descuentos son válidos para todas las multas, sin importar el año en que se cometieron.

