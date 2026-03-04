Periodista denunció haber sido amenazado de muerte por divulgar video que mostraba maniobras imprudentes de camioneros en Ruta 2

El periodista Marcelo Umpierrez denunció haber recibido amenazas de muerte luego de publicar un video que mostraba la situación de cuatro camiones de una misma empresa en Ruta N°2, en el departamento de Soriano.

Según informó el propio comunicador de Maldonado, durante la noche recibió una veintena de llamadas con amenazas dirigidas tanto hacia él como hacia personas de su entorno. Ante esta situación, presentó una denuncia policial en la Seccional 1ª de Maldonado.

“A quienes llamaron para amenazarme junto a mi entorno, solamente por realizar mi trabajo a nivel de prensa, les quiero decir que llamar profiriendo graves amenazas (de muerte) a un periodista en el ejercicio de sus funciones, no es gratis”, expresó.

Umpierrez señaló que los llamados se produjeron luego de la difusión de un video que le fue enviado por un conductor y que decidió publicar en sus redes sociales. En las imágenes se observaba la situación de cuatro camiones pertenecientes a una misma empresa circulando por la ruta 2, en Soriano.

La publicación fue posteriormente replicada por varios medios de comunicación debido a la gravedad de las imágenes registradas. El caso quedó ahora en manos de la Policía tras la denuncia presentada por el comunicador. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2029145436791939378&partner=&hide_thread=false A quienes llamaron para amenazarme junto a mi entorno, solamente por realizar mi trabajo a nivel de prensa, les quiero decir que llamar profiriendo graves amenazas (de muerte) a un periodista en el ejercicio de sus funciones no es gratis. Quedó realizada en la noche de ayer la… pic.twitter.com/pLFqfTPDyF — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) March 4, 2026