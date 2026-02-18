"La inmundicia hecha política": el duro descargo de García contra senadora suplente del FA por posteo en redes sociales

El senador del Partido Nacional, Javier García , hizo un fuerte descargo contra la senadora suplente del Frente Amplio (FA), Lilián Abracinskas , tras que esta última realizara una publicación en redes sociales donde se refirió a un posteo con una declaración jurada editada perteneciente al legislador nacionalista.

" Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado . Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del exministro", escribió en X Abracinskas citando una publicación sobre el aumento patrimonial del exministro durante los últimos 5 años.

"Una integrante del cuerpo, la senadora Abracinskas profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo ", denunció García durante la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles.

Según el dirigente blanco, la política de FA se hizo eco de una "infamia" que reflejaba una declaración jurada "personal" que estaba "editada" . "Se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como lo fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 2024", sostuvo.

Parte del aumento del patrimonio del senador corresponde a la sucesión de bienes de su madre tras su muerte.

"La senadora Abracinskas me infamó. Se hizo eco de lo peor de la política, de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca en mi vida pensé que en una sesión del Senado de la República tendría que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia", planteó después.

"En una mentira infame, en una mentira que agrede a quien la profiere sabiendo de antemano que está utilizando la memoria de mi madre fallecida y que lo hizo a propósito para infamar y conseguir una ventaja política. La miseria humana, la inmundicia hecha política", agregó previo a que lo cortaran.

Finalizada su oratoria, García realizó un planteamiento de fueros contra la senadora suplente por haberlo "mancillado, agraviado y descalificado institucionalmente". La votación quedó en 11 de 27.

Durante la sesión, el senador Daniel Caggiani explicó que el voto negativo por parte de la bancada frenteamplista fue por un tema "procedimental".

"Cuando cinco minutos antes de ingresar a la sesión nos informan que el senador Javier García quería solicitar esto, le dijimos que no teníamos problemas de considerarlo en otra sesión ordinaria de la cámara y discutir ese tema y otros que hacen al amparo de los fueros porque, en realidad, sobre el tema de fondo, y sobre lo que pasa en el mundo Twitter, tenemos mucho para discutir, pero no es ni el motivo de la convocatoria ni la razón por la que se accedió", explicó.