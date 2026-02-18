Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CRUCE

"La inmundicia hecha política": el duro descargo de García contra senadora suplente del FA por posteo en redes sociales

El posteo de la política frenteamplista citaba una declaración jurada del senador nacionalista que estaba "editada" y ocultaba "un dato clave", argumentó el senador

18 de febrero 2026 - 13:12hs
El senador del Partido Nacional, Javier García﻿

El senador del Partido Nacional, Javier García﻿

El senador del Partido Nacional, Javier García, hizo un fuerte descargo contra la senadora suplente del Frente Amplio (FA), Lilián Abracinskas, tras que esta última realizara una publicación en redes sociales donde se refirió a un posteo con una declaración jurada editada perteneciente al legislador nacionalista.

"Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del exministro", escribió en X Abracinskas citando una publicación sobre el aumento patrimonial del exministro durante los últimos 5 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/labracinskas/status/2022478851121533440?s=20&partner=&hide_thread=false

"Una integrante del cuerpo, la senadora Abracinskas profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo", denunció García durante la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles.

Más noticias
los oficiales de la armada enviados a vigo pidieron tribunal de etica a raiz de acusacion del senador javier garcia
CASO CARDAMA

Los oficiales de la Armada enviados a Vigo pidieron Tribunal de Ética a raíz de acusación del senador Javier García

lo unico que ha quedado claro es que en campana mintieron, dijo javier garcia sobre el gobierno en encuentro de alianza pais
CRÍTICA

"Lo único que ha quedado claro es que en campaña mintieron", dijo Javier García sobre el gobierno en encuentro de Alianza País

Según el dirigente blanco, la política de FA se hizo eco de una "infamia" que reflejaba una declaración jurada "personal" que estaba "editada". "Se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como lo fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 2024", sostuvo.

Parte del aumento del patrimonio del senador corresponde a la sucesión de bienes de su madre tras su muerte.

"La senadora Abracinskas me infamó. Se hizo eco de lo peor de la política, de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca en mi vida pensé que en una sesión del Senado de la República tendría que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia", planteó después.

"En una mentira infame, en una mentira que agrede a quien la profiere sabiendo de antemano que está utilizando la memoria de mi madre fallecida y que lo hizo a propósito para infamar y conseguir una ventaja política. La miseria humana, la inmundicia hecha política", agregó previo a que lo cortaran.

Finalizada su oratoria, García realizó un planteamiento de fueros contra la senadora suplente por haberlo "mancillado, agraviado y descalificado institucionalmente". La votación quedó en 11 de 27.

Durante la sesión, el senador Daniel Caggiani explicó que el voto negativo por parte de la bancada frenteamplista fue por un tema "procedimental".

"Cuando cinco minutos antes de ingresar a la sesión nos informan que el senador Javier García quería solicitar esto, le dijimos que no teníamos problemas de considerarlo en otra sesión ordinaria de la cámara y discutir ese tema y otros que hacen al amparo de los fueros porque, en realidad, sobre el tema de fondo, y sobre lo que pasa en el mundo Twitter, tenemos mucho para discutir, pero no es ni el motivo de la convocatoria ni la razón por la que se accedió", explicó.

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 18/02/2026 | República Oriental del Uruguay

Temas:

Javier García senadora Frente Amplio Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Ómnibus del STM.
TRANSPORTE

Cada 66 minutos hay una nueva denuncia por una persona desaparecida en Uruguay, pero una simple tarjeta logró dar con el paradero "en decenas" de casos

Sebastián Marset y Víctor Centurión
NEXUS II

Operativo contra el narcotráfico dirigido a banda "desprendida" del grupo de Sebastián Marset en Paraguay: hay un exarquero de Olimpia requerido

Nacho Álvarez
TELEVISIÓN

El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos