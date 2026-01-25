"Lo único que ha quedado claro es que en campaña mintieron", dijo Javier García sobre el gobierno en encuentro de Alianza País

Este domingo tuvo lugar en Atlántida un encuentro del sector Alianza País del Partido Nacional con la participación de más de 400 dirigentes, entre ellos el senador, exministro y líder del colectivo Javier García , quien de cara a los asistentes se mostró crítico con el actual gobierno y lo catalogó de mentiroso .

"Lo digo con el mayor respeto y mucho más porque es el presidente de todos los uruguayos. Presidente Orsi, asuma el gobierno y empiece a gobernar ", comenzó García.

"Va un año. Un liderazgo no se construye atacando a la oposición. No hay liderazgos que se construyan por la negativa. Tiene que asumir la responsabilidad. Esto no se arregla llamando retiros espirituales todos los meses; por la seguridad social, por la seguridad pública, por las políticas sociales, seminarios, talleres, pónganle el nombre que quieran, no queda nada. Al gobierno se lo elige para que ejecute, para que agarre su programa y lo lleve adelante ", continuó.

Tras esto, el legislador blanco profundizó su crítica al gobierno y manifestó que, tras varios meses, "lo único que ha quedado claro es que en campaña mintieron" .

"Discuten entre ellos si debieron haber dicho o no que iban o iban a aumentar impuestos. A mí la palabra que me importa era la del candidato a la presidencia de la República. Y el profesor Orsi, que en ese momento no era presidente, miró a las cámaras y dijo: 'no vamos a aumentar impuestos'. ¡Nos mintieron!", cuestionó.

Después, se refirió al accidente del ministro del Interior Carlos Negro y señaló que "lo más grave para el Uruguay" no es su "gestión" como chofer, sino su "gestión" como "ministro del Interior".

García en otro momento habló de la situación de la coalición y la campaña rumbo al 2029. "Afuera de esta sala hay miles, decenas de miles, cientos de miles de uruguayos que votaron al Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto, etcétera, que quieren la coalición", dijo y añadió: "Nosotros tenemos que tener claro que al Frente Amplio se le gana en coalición".

En este sentido, García apuntó que un gobierno "no se gana" porque gobernaste "bien 10 años antes", sino que se gana construyendo la "esperanza del país del 2029 -2030".

"No vamos a ganar por las cosas que dijimos en el 2019. Vamos a ganar si militamos para ganar por las cosas que construyamos para el 2030", aseveró.

Finalmente, en otro momento señaló que "no es justo" para su partido ni para el propio Luis Lacalle Pou "creer que el Partido Nacional es una unipersonal".

"Tenemos casi 200 años. No es justo con Luis cargarle la mochila de que todos dependemos de él. Todos dependemos de todos. Luis es el líder del Partido Nacional y nosotros somos quienes vamos entre todos a lograr la libertad responsable del 2030 porque en definitiva se vota por esperanza, no se vota por añoranzas", dijo.

"Nosotros tenemos que aprovechar los 190 años para hacer que haya una ebullición en el Partido Nacional. No para pelearnos por ver quién están las comisiones departamentales, quién está en la convención y después no hay ni a la convención departamental ni a la convención nacional. Hay que dar vuelta al partido y poner al Partido Nacional en el debate para que empiecen los ediles, los concejales, los alcaldes, los convencionales los intendentes, los diputados, los senadores, los integrantes del directorio, todos a hacer la artesanía a tener la posibilidad de que cada uno pueda expresarse y diga cómo ve qué piensa el Partido Nacional que se para los 190 años y mira los 200 y qué piensa el Uruguay que empieza en el 2030", aseveró.

Da Silva: "La dictadura de la nueva izquierda es la que no podemos permitir"

Quien también hizo uso de la palabra durante el encuentro fue el también senador Sebastián Da Silva, quien entre otras cosas sostuvo que el Partido Nacional está "parado ante el peor Frente Amplio, pronto para ir y seguir dando la batalla popular".

"Algo que capaz tenemos que hacer con mayor profundidad es dar esa batalla de ideas, es preparar el Uruguay para que cuando ganemos tengamos el campo hecho orégano para hacer transformaciones de verdad", dijo y añadió que el haber dejado correr "una enorme cantidad de nuevos modismos uruguayos, de forma de cancelar, de analizar, de pedestales morales" durante el gobierno pasado quizás no les permitió tener la "profundidad real que un país necesita a la hora de gobernar".

"Los uruguayos, los políticos, las madres, los empresarios, los trabajadores viven cometiendo errores, viven cometiendo aciertos, viven padecimientos, viven alegrías, y cada uno de nosotros somos los que tenemos el derecho de disfrutar, amargarnos y corregir, no una perra ideología que nos quiere decir lo políticamente correcto, que es lo que está bien y mal. Esa es la esencia de la libertad", sostuvo.

"Que los uruguayos piensen cómo criar a un hijo o que piensen cómo amamantar un hijo en un acto. Esa es la libertad y no una ideología colectivista que nos quiera hacer igual a cómo piensan ellos y no hacen otra cosa que justificar las peores traiciones uruguayas, como la que es justificar una murga que dice que a personas, seres humanos, se los mete en una cámara de gas y se los transforma en jabón. Eso es lo que no podemos permitir. La dictadura de la nueva izquierda es la que no podemos permitir", continuó.

Según Da Silva, a este gobierno ellos no le "hablan", sino que lo "combaten" en la "nueva forma de hacer política, en el Parlamento, en la forma de gobernar una alcaldía o una intendencia".

"No hablemos más de este Frente Amplio; solitos están hablando ellos de lo que nosotros anticipamos y no nos creyeron. Hasta las murgas se ríen de los desconocidos diputados y senadores no formados en la mayoría del gobierno", afirmó.

Tras esto, Da Silva consideró que la mayoría de diputados del Frente Amplio "no sirven para otra cosa que no sea polemizar". "Es por eso que varios justifican a una murga, justifican 90 millones de dólares que le robaron a la gente, los sobreprecios, los impuestos", apuntó.

Sobre el cierre de su oratoria, invitó a la "juventud" del Partido Nacional a que "militen como gurises" y que no "imiten a los políticos viejos", sino que copien a sus "pares". "Solo ustedes saben cómo dar esa batalla cultural en las redes. Yo no necesito jóvenes sabelotodo, necesito jóvenes sensibles que, frente a una realidad injusta, la puedan transmitir una y mil veces sin importar si esa realidad impacta a una familia o a 10 mil familias", dijo.