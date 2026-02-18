Hayen Palacios se une a los jugadores que recientemente dejaron Nacional por no ser tenidos en cuenta y que ya rinden en sus nuevos equipos

Hayen Palacios , el lateral colombiano al que Nacional despidió en sus redes sociales el pasado 10 de febrero, se convirtió una semana después en la figura de Independiente Medellín al marcar el gol del agónico triunfo 2-1 ante Liverpool en el Parque Viera por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El futbolista que no logró afianzarse en los tricolores regresó a su país y fue figura en el DIM este martes, no solo por su tanto en el minuto 90+2, sino también por su buen despliegue y por casi anotar otro tanto que fue invalidado porque la pelota se fue afuera.

Hinchas tricolores no podían creer el gran rendimiento de Palacios , quien en su pasó por el Gran Parque Central no logró adaptarse al equipo y se fue sin pena ni gloria, pero con el título de la Liga AUF Uruguaya.

El ex Nacional Hayen Palacios celebra su gol contra Liverpool por la Copa Libertadores

El lateral que llegó cedido desde Athletico Paranaense de Brasil jugó seis partidos en Nacional, cuatro oficiales (dos partidos completos por Copa AUF Uruguay y 21 minutos en dos partidos del Torneo Clausura), con 312 minutos en total.

CHAMPIONS LEAGUE El ex Nacional Christian Ebere fue elogiado por su compatriota Victor Osimhen, con quien fue campeón del mundo sub 17: "Tiene un corazón de león"

LIBERTADORES Hayen Palacios habló sobre su falta de minutos en Nacional tras convertirle a Liverpool por Copa Libertadores: "Difícil entrar con el equipo ganando"

Tras su gol y la victoria del DIM, tuvo palabras de agradecimiento para los tricolores y dijo que no tuvo “continuidad” para ganarse el puesto en los albos.

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo Nacional

"También, obviamente (es) un fútbol muy distinto al que uno venía acostumbrado. También faltaba un poco como de uno, del jugador, pero sí pesa mucho ahí el ritmo, los minutos, los partidos y todo eso. Y bueno, por ese lado de pronto no pude quedarme con el puesto", explicó Palacios.

Además, indicó que llegó a Nacional "sin minutos de Brasil" y el equipo tricolor "ya venía ganando" y "con un once ya estipulado", lo cual hizo más difícil su ingreso. "Tampoco iba yo a decir 'llegó Hayen y va a jugar'. Ya venía un equipo muy bueno, venía jugando, venía ganando. Difícil entrar en ese momento, el equipo ganando y yo sin ritmo", continuó el futbolista, que reconoció que no aprovechó algunas "oportunidades" que le dieron.

Hayen Palacios en el DIM ante Liverpool Hayen Palacios en el DIM ante Liverpool Foto: Gastón Britos / FocoUy

De todas formas, Palacios remarcó su "agradecimiento" por la oportunidad y el "apoyo" que le dieron en el tricolor, un "equipo muy grande", y valoró que se fue "campeón" uruguayo. En ese sentido también destacó al entrenador Jadson Viera, que siempre estuvo "pendiente" de que "consiguiera algo para seguir jugando".

Consultado sobre si le gustaría tener una revancha en Nacional, respondió: "Esto es fútbol y obviamente si está la posibilidad, pues se daría, pero si se da, que se dé. Ahorita mi mente está aquí en Medellín y pues contento por eso".

La jugada del gol de Hayen Palacios a Martín Campaña La jugada del gol de Hayen Palacios a Martín Campaña ESPN

Ex Nacional ya se destacan en sus equipos

Mientras Jadson Viera busca darle el mejor funcionamiento a su equipo en el comienzo del Torneo Apertura, con una victoria ante Boston River y empate ante Racing, donde fueron figuras los extricolores Ramiro Brazionis con un gol y el arquero Facundo Machado; además de Hayen Palacios, otros ex Nacional ya se destacaron en sus clubes en el comienzo de la nueva temporada 2026.

Uno de ellos fue Diego Romero, el lateral izquierdo campeón uruguayo el año pasado que tras finalizar su préstamo desde Deportivo Maldonado, no siguió en los tricolores, que no hicieron uso de su opción de compra.

20250422 Eduardo Vargas y Diego Romero Nacional Copa Libertadores Mate Beira Río. Foto: @Nacional Eduardo Vargas y Diego Romero Foto: @Nacional

El jugador arregló con Liverpool y fue figura en el debut en el Torneo Apertura al marcar un gol y dar una asistencia ante Albion, un gol ante Defensor Sporting en la segunda fecha, y el tiro de esquina para el gol de Santiago Strasorier este martes ante el DIM.

Otro caso es el de Guillermo López, jugador de Nacional que el año pasado jugó cedido en el Boston River de Jadson Viera y que en este 2026 volvió a ser prestado a Deportivo Maldonado, uno de los líderes del Apertura, donde el extremo tuvo dos asistencias en dos minutos en la primera fecha tras ingresar a los 86’.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maldosad/status/2021701064353861829&partner=&hide_thread=false Hablemos del partido de #VamosMaldonado pic.twitter.com/z3oI9gNgcQ — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) February 11, 2026

En el plano internacional, Christian Ebere, que pasó a Cruz Azul de México en este período de pases, tuvo un buen debut en su primer partido, con participación en un gol, y ya suma cuatro presencias, si bien ha sido suplente en todas ellas.

Christian Ebere

Jugadores que no tenían lugar en la defensa tricolor, como Matías De los Santos y Axel Frugone, son titulares en sus nuevos equipos. El central completó los dos primeros partidos en Albion y el lateral izquierdo sumó 179 minutos en sus dos encuentros en Defensor Sporting.

Ignacio Fernández, zaguero de 17 años y uno de los tres juveniles que Nacional vendió a Boston River en este período de pases, debutó en Primera como titular y con 90 minutos en el partido ante Danubio por la segunda fecha del Apertura.

En tanto, Lautaro Vázquez, que está cedido en el sastre, sumó sus primeros 18 minutos ante los franjeados.

Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional

Mientras que Nicolás Ramos, que fue a préstamo a Cerro Largo, ya tuvo sus primeras presencias en los dos partidos disputados hasta el momento, ambos ingresando como suplente.

Queda por ver cómo le irá al venezolano Rómulo Otero, uno de los grandes fichajes del año pasado que tras no rendir lo que se esperaba, y luego de varias semanas buscando su salida, pasó en este período de pases a Criciúma de la Segunda de Brasil, donde aún no ha debutado.